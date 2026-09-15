Infernal interna: se supo por qué Tiago PZK estaría furioso con Luck Ra tras el escándalo con La Joaqui Salieron a la luz los verdaderos motivos que desataron el conflicto y arruinaron la complicidad de larga fecha que unía a los cantantes. Agregar C5N en









Una nueva pelea surgió luego del problema entre cantantes. Web

El romance entre La Joaqui y Tiago PZK volvió a encender la polémica en la escena de la música urbana tras salpicar directamente a Luck Ra, expareja de la cantante y antiguo amigo del músico. El conflicto sumó un nuevo capítulo en Nuevo Día, el ciclo conducido por Flavia Palmiero, donde salieron a la luz los verdaderos motivos del enojo entre las figuras tras la confirmación pública del vínculo.

El hecho detonante ocurrió durante el fin de semana, cuando la referente del RKT asistió a un almuerzo con el entorno de El Noba, el artista fallecido en junio de 2022. En esa reunión estuvo acompañada por su flamante pareja, lo que motivó una foto familiar compartida por Vanesa Aranda, madre del recordado músico. La mujer, de gran cercanía afectiva con la intérprete, publicó la postal en sus redes con la frase: “Conociendo a mi nuevo yerno”.

La viralización de la imagen derivó en una serie de repercusiones virtuales por parte de la expareja de la cantante que terminaron por enfurecer al intérprete de Entre nosotros. Según detalló el periodista Juan Etchegoyen, la reacción del cordobés en las plataformas digitales tras la publicación de la foto cayó de la peor manera en el círculo íntimo del nuevo novio de la artista, desatando una fuerte tensión interna.

Redes sociales Desde el entorno más cercano a la pareja revelaron la durísima advertencia que habría lanzado el cantante al enterarse de los posteos en las redes sociales. “Alguien del entorno de Tiago PZK me dijo que se enojó tanto cuando se enteró de ese posteo de Luck Ra, que habría dicho: ‘Que no me lo cruce porque no respondo’”, revelaron en el ciclo televisivo, dejando en evidencia que la ruptura del vínculo de amistad entre los músicos atraviesa su momento más crítico.

Qué dijo La Joaqui sobe su vínculo con Tiago PZK La cantante de RKT se pronunció en el ciclo La Mañana con Moria por la pantalla de ElTrece para despejar las especulaciones sobre su vida sentimental. Tras ser vinculada afectivamente con Tiago PZK y afrontar versiones de conflicto tras su ruptura con Luck Ra, la artista rompió el silencio y definió cuál es la situación actual de su corazón: “Estoy espectacular, trabajando mucho. No estoy en pareja, con Tiago está todo igual que siempre”.

Redes sociales A lo largo de la entrevista televisiva, la intérprete reflexionó sobre la complejidad de cerrar ciclos sentimentales y cómo enfrenta este momento personal sin guardarle rencor a sus antiguas parejas. “Creo que es muy difícil desvincularse en el aspecto que sea, así que cada uno estará lidiando con sus emociones como puede y lo respeto y le deseo siempre lo mejor, cero rencor”, expresó al desligar a sus colegas de cualquier polémica y matizar sus pasadas declaraciones en el programa PLP. Finalmente, la joven dio por terminado el capítulo referido a su expareja y aseguró que no mantiene contacto ni asuntos por resolver con el artista cordobés. “Le deseo lo mejor, no tengo nada para decir de él porque no lo veo hace meses y no tengo nada que hablar con él. Solo le deseo que sea feliz, para nada siento que haya quedado algo pendiente. Cuando uno decide irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue”, concluyó para sellar la vuelta de página de manera sana.