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Revelaron que internaron a La Joaqui tras su separación con Luck Ra: los motivos y cómo está de salud

La cantante atraviesa un momento atravesado por dificultades emocionales, económicas y de salud luego del final de su relación con el cantante cordobés.

Durante su internación

Durante su internación, La Joaqui recibió la visita de Tiago PZK.

Instagram: /lajoaqui

A dos meses de la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra, se conoció la situación sobre el delicado momento que atraviesa la cantante de RKT. La artista fue internada hace dos semanas por un cuadro de anorexia nerviosa. La información fue dada a conocer por Yanina Latorre en SQP, quien contó detalles hasta ahora inéditos sobre su estado de salud.

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"Ella sufrió un montón", anticipó la conductora al referirse al final de la relación con el cantante cordobés, antes de dar a conocer el diagnóstico. "Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien", reveló la panelista.

Según el relato de la periodista, la separación de Luck Ra se mezcló con una complicada situación económica vinculada al equipo de trabajo de la artista, que continúa afrontando una deuda comercial. "Ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows", explicó Latorre, vinculando el difícil momento personal de la cantante con las presiones económicas que atraviesa mientras intenta cerrar esa etapa.

Durante su internación, La Joaqui recibió la visita de Tiago PZK, con quien mantiene una amistad de hace varios años. "Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 19 años de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza", contó Yanina, marcando el inicio de un vínculo que luego derivaría en algo más entre ambos artistas.

Así reaccionó Luck Ra cuando se enteró que La Joaqui y Tiago PZK estaban saliendo

Luego de esos encuentros posteriores a la internación, La Joaqui y Tiago PZK tuvieron dos citas y decidieron comunicarse directamente con Luck Ra para contarle que estaban comenzando una relación. Según relató Yanina Latorre, la reacción del cantante cordobés fue inmediata y sin conflicto aparente: "Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: 'Hagan lo que quieran, a mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme'".

Pese a eso, poco tiempo después de esa conversación, Luck Ra publicó un posteo que Yanina interpretó como una respuesta indirecta a la situación. "Acto seguido él sube ese post. Tuvo esa cosa de machista para no quedar como un cornudo, como un boludo", analizó la conductora sobre la actitud del cantante frente a la nueva relación de su expareja.

Pese a la tensión que generó el episodio, la mediática remarcó que el vínculo entre La Joaqui y Luck Ra siempre mantuvo cierto respeto mutuo más allá de la ruptura. "Ella con él siempre tuvo códigos", afirmó la conductora, dejando en claro que la separación, aunque dolorosa, no estuvo marcada por un conflicto abierto entre ambos hasta la aparición pública de la relación con Tiago PZK.

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