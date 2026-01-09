La actriz lo apoyó públicamente y aceptó la infidelidad con la mujer española, pero desde su entorno aseguraron que “todo se desmadró”.

Luego de que se viralizaran los audios de Luciano Castro, Grisela Siciliani dio una entrevista en donde confirmó que fue engañada y contó que no tienen una relación abierta. Ante esto, desde el entorno de la actriz aseguran que “está destrozada” y que le habría dado un ultimátum.

Siciliani habló en Puro Show y contó: "Es de la intimidad todo eso, pero cuando la intimidad se vuelve pública... no pienso que alguien que está conmigo no va a tener relación con alguien más, no pienso en eso. Yo empatizo con la situación de que te guste otra persona, hay distintos carriles

El periodista Juan Etchegoyen contó que " me hablan de un careo muy fuerte entre ellos en las últimas horas , cuando todo esto se desmadró con audios y chats. Griselda está destrozada y juntó coraje para bajarle la espuma al dar esa entrevista”.

“ Lo que me dicen a mí es que en esa charla Griselda le pidió sinceridad a Luciano y le preguntó si esto que salió fue lo único o hay otras historias. Todo esto en un monólogo de ella y Luciano en silencio. Él le dijo que fue solo esto y allí Griselda le dio un ultimátum”, indicó.

La pelea fue profunda y tuvo un fuerte planteo: “Lo que le habría dicho la actriz es lo siguiente en medio de la furia. ‘Te creo que fue solo esto, cuídame y no me expongas así ni tampoco te expongas vos. Si me entero de otra historia tomaré alguna decisión’”.

Quién es Sarah Borrell, la tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

El actor Luciano Castro quedó envuelto en una polémica ya que fue acusado de haberle sido infiel a su pareja, la actriz Griselda Siciliani, con una mujer danesa llamada Sarah Borrell, luego de que se filtraran unos chats que mantuvieron.

Borrell tiene 28 años y es de nacionalidad danesa, aunque se encuentra en Madrid desde agosto de 2025. En su cuenta de Instagram marca que es bailarina, actriz y profesora de danés y español, mientras que también publicó varias fotos y videos de sus trabajos.

"Días de rodaje, baile, actuación, amigos, familia y más", expresó en una de sus publicaciones, en la que se la observa en un set de rodaje. "El baile siempre me hace crecer, y aún más cuando estoy rodeada de gente inspiradora", señaló en otro posteo.

En el programa de televisión Puro Show, revelaron que el actor habría tenido un acercamiento con la actriz cuando viajó solo a España para presentar la obra Sansón de las Islas en el Festival de la Hispanidad, en agosto de 2025.