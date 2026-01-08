IR A
IR A

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

La actriz admitió que "la situación es dolorosa", detalló que se enteró por los medios y reveló qué "condición" le puso al actor para estar juntos.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

La protagonista de Envidiosa, Griselda Siciliani, confirmó la infidelidad del actor Luciano Castro con Sarah Borrell, una mujer danesa que conoció en Madrid, reconoció que "la situación es dolorosa" y reveló que la "condición" que le puso para estar juntos es "no mentir".

Flor Vigna.
Te puede interesar:

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

"Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: 'Se filtra audio de Luciano Castro'. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: '¿Es cierto?'. Él me dice que sí, a lo que le respondo: 'No, boludo, esto va a ser un quilombo'", relató Siciliani este jueves en La Mañana con Moria por El Trece.

La artista enfatizó que le "duele profundamente", que la exposición pública no le "resbala" y que estar "expuesta" la pone "nerviosa". "No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano", definió.

Embed - GRISELDA SICILIANI ROMPIÓ EL SILENCIO Y SE CONFESÓ CON MORIA:"NO TENEMOS POLIAMOR NI PAREJA ABIERTA"

La bailarina elogió el "nivel de meme" del audio filtrado que Castro le envió a Borrell cuando estaba en España y reconoció que si fuera periodista de espectáculos y le llegara ese audio le quemarían las manos. "Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: 'Buen día, guapa'", detalló.

La "condición" para estar con Griselda Siciliani

La protagonista de Educando a Nina aclaró que no tienen "pareja abierta ni poliamor" y sostuvo: "Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad".

Sin embargo, la cantidad de información que compartan o no las parejas abiertas o relaciones poliamorosas depende de lo que acuerden ambas partes. Así que, por definición, si ambos están de acuerdo con tener encuentros sexuales con otras personas se trataría de una pareja abierta, sin importar si se lo cuentan o no. Aún así, todas las personas involucradas deben estar al tanto y conformes con los límites pautados.

"Él tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Ya está, pasó", precisó Siciliani, señaló que no siente "muy propio" el tema porque "es algo que le pasó a él" y remarcó la "complicidad" de ambos.

"No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico", reconoció la actriz, pese al dolor que le genera la situación, e insistió: "Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2009280616328507723?s=20&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Castro fue involucrado con una joven española de 28 años

La fuerte acusación contra Luciano Castro: la reacción del actor

Siciliani mostró su nuevo look relajado y natural durante sus vacaciones en Brasil.

La impresionante transformación de Griseda Siciliani: un look distinto para sus vacaciones en Brasil

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

últimas noticias

En noviembre la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

En noviembre, la actividad económica tuvo una caída del 8,4% interanual

Hace 8 minutos
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

EEUU advirtió que Trump "llegará tan lejos como sea necesario" para apoderarse de Groenlandia

Hace 22 minutos
Javier Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Milei recibió a la activista venezolana Elisa Trota y celebró el fin del gobierno de Maduro

Hace 24 minutos
play
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

Hace 52 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Hace 1 hora