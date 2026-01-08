La actriz admitió que "la situación es dolorosa", detalló que se enteró por los medios y reveló qué "condición" le puso al actor para estar juntos.

La protagonista de Envidiosa, Griselda Siciliani , confirmó la infidelidad del actor Luciano Castro con Sarah Borrell , una mujer danesa que conoció en Madrid , reconoció que "la situación es dolorosa" y reveló que la "condición" que le puso para estar juntos es "no mentir" .

"Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: 'Se filtra audio de Luciano Castro'. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: '¿Es cierto?'. Él me dice que sí, a lo que le respondo: 'No, boludo, esto va a ser un quilombo' ", relató Siciliani este jueves en La Mañana con Moria por El Trece.

La artista enfatizó que le "duele profundamente", que la exposición pública no le "resbala" y que estar "expuesta" la pone "nerviosa". "No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano ", definió.

La bailarina elogió el "nivel de meme" del audio filtrado que Castro le envió a Borrell cuando estaba en España y reconoció que si fuera periodista de espectáculos y le llegara ese audio le quemarían las manos. "Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: 'Buen día, guapa' ", detalló.

La protagonista de Educando a Nina aclaró que no tienen "pareja abierta ni poliamor" y sostuvo: "Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad".

Sin embargo, la cantidad de información que compartan o no las parejas abiertas o relaciones poliamorosas depende de lo que acuerden ambas partes. Así que, por definición, si ambos están de acuerdo con tener encuentros sexuales con otras personas se trataría de una pareja abierta, sin importar si se lo cuentan o no. Aún así, todas las personas involucradas deben estar al tanto y conformes con los límites pautados.

"Él tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Ya está, pasó", precisó Siciliani, señaló que no siente "muy propio" el tema porque "es algo que le pasó a él" y remarcó la "complicidad" de ambos.

"No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico", reconoció la actriz, pese al dolor que le genera la situación, e insistió: "Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera".