4 de junio de 2026 Inicio
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Femicidio de Agostina Vega: denuncian nexos políticos entre Barrelier y el intendente de Córdoba

La legisladora cordobesa Brenda Austin habló en C5N y dio a conocer detalles sobre el vínculo del presunto femicida con Ricardo Passerini. "El concejal Ricardo Moreno es quien lo llevó a la Municipalidad de Córdoba", afirmó.

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Claudio Barrelier con RIcardo Moreno.

La legisladora provincial de Córdoba Brenda Austin denunció vínculos políticos entre Claudio Barrelier, el presunto femicida de Agostina Vega, y el intendente de Córdoba, Daniel Passerini. Se trata Ricardo Moreno, el concejal que renunció este martes a su banca.

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"Ricardo Moreno es quien lo llevó a Barrelier a ingresar a la Municipalidad de Córdoba salteándose todos los procedimientos de ingreso por concurso. Es quien defendió a Barrelier en la imputación del año pasado por privación ilegítima de la libertad a una mujer que logró salvarse de milagro, que salió corriendo de su casa desnuda y con las manos atadas, y que había sido amenazada con un arma de fuego en la misma casa en la que se la vio por última vez con vida a Agostina", señaló Austin en diálogo con C5N.

La legisladora hizo hincapié en los fuertes vínculos y la influencia de Moreno dentro del peronismo de Córdoba. Y remarcó el hecho de que su estudio jurídico haya defendido al imputado por el femicidio de la adolescente tanto en el caso del año pasado como en esta oportunidad.

Barrelier Ricardo Moreno

"Lamentablemente, en el caso de Agostina se juntan todas las irregularidades posibles: alguien que entra a dedo por un favor político, salteándose todos los procedimientos. Estaba listo para pasar a planta permanente, con antecedentes penales y un proceso en curso", enumeró Austin.

"Hay toda una red de protección política. Barrelier es alguien que no era solamente un puntero o un empleado. Tenía vínculos con el mundo sindical, con el mundo político y con la barra de Instituto. Hay una matriz de impunidad donde se va cerrando el círculo entre la protección de los punteros políticos y estos fiscales que no investigan y no le tocan un pelo al poder político", concluyó.

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