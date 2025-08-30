Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida" La cantante repasó sus 25 años de carrera y deslizó que el grupo de música pop podría volver a los escenarios.







La cantante repasó su carrera artística y confirmó la vuelta del grupo a los escenarios. C5N

La cantante Lowrdez Fernández habló de su profesión, de 25 años de carrera, y la vocación que tuvo desde chica. Empezó en Popstars argentina, después en el coro de la iglesia, y estudió en el Teatro Colón, desde los 8 a los 13 años, para ser cantante lírica. Tiempo después brilló en Bandana y terminó armando una gran carrera como solista.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista reveló que Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, volverán al escenario para revivir aquel éxito de la música pop.

"Bandana me cambió la vida, yo había estado meses en terapia por la un accidente en moto, a los 17 años, y me reconstruyeron toda la cara", recordó.

"Esto también hace que uno valore todas las cosas. Siempre digo que los problemas están en los hospitales. Ahora tengo que hacerme una histerectomía y es fuerte porque no quería tener hijos, pero que te digan 'no podés' a tomar la decisión es diferente", reveló sobre la cirugía de útero que debe hacerse próximamente.