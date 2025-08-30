IR A
IR A

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

La cantante repasó sus 25 años de carrera y deslizó que el grupo de música pop podría volver a los escenarios.

La cantante repasó su carrera artística y confirmó la vuelta del grupo a los escenarios.

C5N

La cantante Lowrdez Fernández habló de su profesión, de 25 años de carrera, y la vocación que tuvo desde chica. Empezó en Popstars argentina, después en el coro de la iglesia, y estudió en el Teatro Colón, desde los 8 a los 13 años, para ser cantante lírica. Tiempo después brilló en Bandana y terminó armando una gran carrera como solista.

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.
Te puede interesar:

"Mejores amigos": Nico Vázquez está cada vez más cerca de Dai Fernández

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista reveló que Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, volverán al escenario para revivir aquel éxito de la música pop.

"Bandana me cambió la vida, yo había estado meses en terapia por la un accidente en moto, a los 17 años, y me reconstruyeron toda la cara", recordó.

"Esto también hace que uno valore todas las cosas. Siempre digo que los problemas están en los hospitales. Ahora tengo que hacerme una histerectomía y es fuerte porque no quería tener hijos, pero que te digan 'no podés' a tomar la decisión es diferente", reveló sobre la cirugía de útero que debe hacerse próximamente.

"Fuimos convocadas por Disney para Lili y Stitch. Es increíble la gente de Sony y también de Yankelevich (Gustavo) y todo el acompañamiento de todos en la vida. Hago lo que me gusta y es un buen momento de la vida".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Verónica de la Canal: "Mis diseños son transgresores como mi personalidad"

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3809 del sábado 30 de agosto de 2025

Hace 43 minutos
play
Franco Mastantuono en Real Madrid.

Mastantuono comienza a brillar en Real Madrid: participación en un gol y una gambeta notable

Hace 44 minutos
play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

Hace 46 minutos
Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

"Mejores amigos": Nico Vázquez está cada vez más cerca de Dai Fernández

Hace 1 hora
play

El Turco García cargó contra el Gobierno en TVR: "Se la agarró con los más débiles"

Hace 1 hora