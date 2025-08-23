Verónica de la Canal: "Mis diseños son transgresores como mi personalidad" La diseñadora de moda es reconocida por su estilo barroco, con un giro romántico y rebelde. Vistió desde Mirtha Legrand hasta Lali Espósito.







Verónica de la Canal habló en Right Now de su pasión por la moda. C5N

La diseñadora Verónica de la Cana es reconocida por sus vestidos de estilo barroco, romántico, y escenográfico. Su primera clienta famosa fue la conductora Mirtha Legrand, y participó del último show de Lali Espósito. También trascendió al público masivo por su participación en como jurado en el reality Corte y Confección.

Debutó con su primer desfile en 2001 y estudió en CETIC, diseño de moldería, en el Teatro Colón, diseño de escenografía y vestuario, y en la Universidad de Palermo muchos posgrados de "todo lo que necesité saber sobre texturas", reflexionó.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista aseguró: "Soy un transgresora en la moda, me gusta darle un gesto como más rockero. Un mix que tiene que ver con mi personalidad. .Me divierte hacer moda y soy una apasionada. Creo que la moda es una expresión artística".

"Me gusta la época del Renacimieto, insuperable para la época de hoy. Los jardines, lo barroco, me parece que tengo un hilo de esa época... tiene que ver con mis vidas pasadas. A través de cómo nos vestimos decimos quiénes somos", reflexionó.