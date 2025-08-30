El actor, recién separado de Gimena Accardi, y su compañera de elenco en Rocky estarían juntos, según Yanina Latorre.

El actor Nico Vázquez, que está recién separado de Gimena Accardi, está cada vez más cerca de su compañera de elenco de Rocky, con la que protagoniza la obra: Dai Fernánez. "Según Nico, son mejores amigos" .

El mediático estuvo 18 años con su colega y ahora trascendió que estaría en una nueva relación con la protagonista de la obra de teatro y que se habrían enamorado hace meses.

Quien deslizó esta posibilidad fue la panelista Ximena Capristo, según lo que dijeron desde el entorno de él. “A mí desde adentro me dicen que ellos están desde hace rato juntos”, reveló.

Quien avaló esta hipótesis fue justamente la conductora Yanina Latorre, en SQP, en América, que aseguró: "Él me dijo que es verdad que los veían todo el tiempo juntos porque, según Nico, son mejores amigos".

Agregó:" Que ella es la persona que más lo contiene y más lo consuela. Pero bueno, entre tanto consuelo se pueden confundir las cosas. ¿Cómo empezó todo lo de Mauro y Wanda?”, ironizó la mediática.

Entonces, Capristo reveló un dato insólito en la separación de Accardi y Vázquez: "A mí me dicen que lo que salió a contar Gime Accardi fue una venganza contra él”, aludiendo al presunto romance de él con Fernández.

Los protagonistas de Rocky

Los protagonistas de Rocky, la obra de teatro sobre la vida del personaje Rocky Balboa, son Nico Vázquez en el papel de Rocky Balboa y Dai Fernández como Adrian. La obra está basada en la película, donde ella interpreta al amor y apoyo fundamental para el éxito del icónico boxeador, creado originalmente por Sylvester Stallone.