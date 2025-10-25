Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz" Ioja brindó detalles sobre cómo la cantante vivía con miedo de su expareja. El hombre fue acusado de privación ilegítima de la libertad de la artista. "Es un psicópata", sentenció. Por







La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género. Redes Sociales

Una amiga de Lourdes Fernández brindó detalles sobre cómo está la cantante tras la detención de su expareja Leandro García Gómez y lo calificó cómo "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz". El hombre fue acusado de privación ilegítima de la libertad de la artista.

En diálogo con C5N, Ioja contó que la última golpiza de García Gómez a Lourdes fue a principio de octubre, según la amiga, fue este último episodio el que "le hizo tomar la decisión de irse de la casa del maltratador".

A raíz de esto, Lourdes se comunica con Ioja, porque quiere que ella lo reemplace a Leandro como su mánager. "Intentó sacárselo, tiene un grado de conciencia para decir, ahí no es", explicó la joven.

Lourdes Bandana Instagram: lowrdez

"Este tipo de vínculos traumáticos, con tanta violencia de por medio, es muy difícil de salir", añadió. Tras el episodio del jueves, Lourdes ahora está tranquila y contenida, Ioja contó que está rodeada de un grupo de gente especializada para este tipo de casos para poder, de a poco retomar sus rutinas normales.

También remarcó que cuando Lourdes intentaba establecer distancia con García Gómez, este la llamaba todo el tiempo a su celular. Sin embargo, Lourdes no lo bloqueaba porque tenía miedo.