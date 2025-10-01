Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical? Llegó este gran estreno estadounidense de 2022 a la popular plataforma de streaming y atrapó a millones de suscriptores.







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada día se suman más estrenos que atrapan a millones de televidentes en cuestión de minutos y se convierten en tendencia rápidamente escalando al top ten de esta popular plataforma de streaming, la más vista a nivel mundial.

Ahora llegó a la gran N roja "Quiero bailar con alguien", un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella que la rompió en la cinta cinematográfica El guardaespaldas y se lanzó a la fama a partir de allí, a su vez de impresionar a todos con su hermosa voz. Una mujer brillante que hizo historia y quedó grabada en la mente de todos. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este 2025.

Sinopsis de Quiero bailar con alguien, la película de Whitney Houston que llegó a Netflix Biopic sobre la cantante Whitney Houston. Un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada 'la voz'. Un repaso a su historia desde que era una niña que cantaba en un coro en Nueva Jersey hasta convertirse una de las artistas de la música pop más exitosas, superventas y premiadas de todos los tiempos.

Tráiler de Quiero bailar con alguien Embed - QUIERO BAILAR CON ALGUIEN | Tráiler Oficial

Reparto de Quiero bailar con alguien Naomi Ackie como Whitney Houston

como Whitney Houston Whitney Houston

Stanley Tucci como Clive Davis

como Clive Davis Tamara Tunie como Cissy Houston

como Cissy Houston Nafessa Williams como Robyn Crawford

como Robyn Crawford Ashton Sanders como Bobby Brown

como Bobby Brown Clarke Peters como John Houston

como John Houston Jennifer Ellison

