Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada día se suman más estrenos que atrapan a millones de televidentes en cuestión de minutos y se convierten en tendencia rápidamente escalando al top ten de esta popular plataforma de streaming, la más vista a nivel mundial.
Ahora llegó a la gran N roja "Quiero bailar con alguien", un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella que la rompió en la cinta cinematográfica El guardaespaldas y se lanzó a la fama a partir de allí, a su vez de impresionar a todos con su hermosa voz. Una mujer brillante que hizo historia y quedó grabada en la mente de todos. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este 2025.
Sinopsis de Quiero bailar con alguien, la película de Whitney Houston que llegó a Netflix
Biopic sobre la cantante Whitney Houston. Un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada 'la voz'. Un repaso a su historia desde que era una niña que cantaba en un coro en Nueva Jersey hasta convertirse una de las artistas de la música pop más exitosas, superventas y premiadas de todos los tiempos.
quiero bailar con alguien
Tráiler de Quiero bailar con alguien
Embed - QUIERO BAILAR CON ALGUIEN | Tráiler Oficial