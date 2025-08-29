IR A
IR A

Escalofriante: la novia de Liam Payne reveló que recibe mensajes de él a meses de su muerte

Kate Cassidy, quien fue pareja hasta el momento del fallecimiento, compartió un video en el que mostró todas las señales que él le envía. "Son tan reales", escribió en su cuenta de Instagram.

La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne

La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne

Redes sociales

Este 29 de agosto Liam Payne hubiera cumplido 32 años. El ex-One Direction murió en octubre del año pasado tras caer del balcón de la habitación del hotel Casasur de Palermo, donde se alojaba. A poco menos de un año de su muerte, Kate Cassidy reveló que recibe señales del cantante.

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
Te puede interesar:

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

En un video publicado en Instagram, aseguró que sigue recibiendo señales de Liam tras su partida y emocionó a sus seguidores: “Estaba hablando acerca de mi ángel, miré hacia arriba y vi esto”, escribió en el video como si se tratara de un mensaje directo de Liam.

Embed - Kate Cassidy on Instagram: "signs are so real. 444"
View this post on Instagram

A post shared by Kate Cassidy (@kateecass)

En la grabación, Kate relató que mientras hablaba de Payne, levantó la mirada y se encontró con un mural con una frase que la impactó: “Mírame proteger tu corazón”.

Cassidy también contó que el número 444 fue muy importante en su relación con el cantante. Por eso la sorprendió que, muy cerca del mural, apareciera una pancarta con el número 440, lo que interpretó como otra señal vinculada a él.

Liam Payne Kate Cassidy

Cómo fue la muerte de Liam Payne

El exintegrante de One Direction, Liam Payne, murió en circunstancias impactantes mientras se alojaba en un hotel del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los reportes oficiales, el artista cayó desde el balcón de su habitación después de un episodio de violencia en el que habría destrozado varios objetos del lugar bajo los efectos de estupefacientes.

La situación llevó a que los empleados del hotel llamaran de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando los profesionales llegaron al lugar, ya nada pudieron hacer para evitar la tragedia. La autopsia reveló que Payne sufrió 25 heridas graves, entre ellas una fractura de cráneo y múltiples hemorragias internas y externas, que terminaron causándole la muerte.

La noticia conmocionó a sus familiares, a sus millones de seguidores alrededor del mundo y también a Kate Cassidy, quien había sido su pareja y lo acompañó en Buenos Aires hasta pocos días antes del desenlace fatal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

play

Mon Laferte: "Me da miedo la tendencia al fascismo"

play

Nicolás Taboada, el freaky que no escuchaba cumbia y hoy hace bailar al mundo con la música electrónica

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Nuestro país tiene una larga tradición en este género musical.

Día Internacional del Folklore: una experiencia artística, cultural y gastronómica en el norte cordobés

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

últimas noticias

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

Hace 12 minutos
Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Hace 14 minutos
Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

Hace 22 minutos
play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

Hace 34 minutos
Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Hace 39 minutos