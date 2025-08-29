Escalofriante: la novia de Liam Payne reveló que recibe mensajes de él a meses de su muerte Kate Cassidy, quien fue pareja hasta el momento del fallecimiento, compartió un video en el que mostró todas las señales que él le envía. "Son tan reales", escribió en su cuenta de Instagram.







La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne Redes sociales

Este 29 de agosto Liam Payne hubiera cumplido 32 años. El ex-One Direction murió en octubre del año pasado tras caer del balcón de la habitación del hotel Casasur de Palermo, donde se alojaba. A poco menos de un año de su muerte, Kate Cassidy reveló que recibe señales del cantante.

En un video publicado en Instagram, aseguró que sigue recibiendo señales de Liam tras su partida y emocionó a sus seguidores: “Estaba hablando acerca de mi ángel, miré hacia arriba y vi esto”, escribió en el video como si se tratara de un mensaje directo de Liam.

Embed - Kate Cassidy on Instagram: "signs are so real. 444" View this post on Instagram A post shared by Kate Cassidy (@kateecass) En la grabación, Kate relató que mientras hablaba de Payne, levantó la mirada y se encontró con un mural con una frase que la impactó: “Mírame proteger tu corazón”.

Cassidy también contó que el número 444 fue muy importante en su relación con el cantante. Por eso la sorprendió que, muy cerca del mural, apareciera una pancarta con el número 440, lo que interpretó como otra señal vinculada a él.

Liam Payne Kate Cassidy Instagram Cómo fue la muerte de Liam Payne El exintegrante de One Direction, Liam Payne, murió en circunstancias impactantes mientras se alojaba en un hotel del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los reportes oficiales, el artista cayó desde el balcón de su habitación después de un episodio de violencia en el que habría destrozado varios objetos del lugar bajo los efectos de estupefacientes.

La situación llevó a que los empleados del hotel llamaran de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando los profesionales llegaron al lugar, ya nada pudieron hacer para evitar la tragedia. La autopsia reveló que Payne sufrió 25 heridas graves, entre ellas una fractura de cráneo y múltiples hemorragias internas y externas, que terminaron causándole la muerte. La noticia conmocionó a sus familiares, a sus millones de seguidores alrededor del mundo y también a Kate Cassidy, quien había sido su pareja y lo acompañó en Buenos Aires hasta pocos días antes del desenlace fatal.