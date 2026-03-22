Los participantes de Gran Hermano opinan sobre el nuevo shippeo en la casa: ¿amor prohibido o solo juego?

Los hermanitos se muestran cada día más juntos e inseparables, pero el problema es que ella tiene novio. Los jugadores están desconcertados de cuál es la verdadera relación entre ambos.

Lola y Manu se muestran cada día más juntos, ¿nace una relación mucho más que una amistad?

El primer shippeo que se vivió dentro de la casa de Gran Hermano fue el de Luana y Zunino , pero la situación no terminó de la mejor manera ya que ella lo dejó a su novio durante el vivo del stream y apareció en la casa durante el derecho a réplica . Ahora ¿nació otra relación? que deja qué hablar dentro en la convivencia.

Es que, Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero han forjado una relación más que cercana en los últimos días que genera ruido dentro y fuera de esta Generación Dorada, que no pasa desapercibida y que los propios compañeros comentan: ella tiene novio .

Todos los hermanitos fueron notando la complicidad entre ambo, las charlas largas, momentos compartidos, sonrisas y miradas que despiertan las especulaciones tanto dentro como fuera del reality: ¿amor prohibido o solo juego?

Entre algunas secuencias que despertó total sorpresa fue cuando Lola estaba acostada sobre los sillones y el exnovio de Zoe Bogach se le acerca y le confesó que tenía miedo de irse. “Sería re aburrido, me muero si te vas” , lanzó ella quien también le preguntó a su compañero qué haría si la que tiene que abandonar el juego era ella. “No sé si podría recuperarme. Me dolería mucho”, respondió él sin dudar.

Frente a esta situación, desde el baño tanto Tati como Nazareno comentaron lo que estaba ocurriendo en el living. “Le dan, le dan (haciendo el gesto de charlando) todo el día” , indicó la influencer, mientras que él entró en duda si la barilochense no estaba en pareja.

Daniela también tocó el tema y dejó en claro que no cree mucho en un posible amor en la pareja: “Permitime dudar que hay un shippeo y que está siendo utilizado. No va a pasar nada, pero… que se hable, que se hable”.

Por su parte, durante una breve stream entre Zunino, Zilli, Luana y Martín también notaron relación entre ellos, pero creen que a la sureña “no le conviene porque habla todo el tiempo del novio”. Sin embargo, la exvedette fue contundente: “¿Qué no le conviene para el juego si juega a nada? No le queda otra porque no tiene otro juego que jugar entonces juega a ese”.

De igual modo, Tomaszeuski habla mucho de su novio y hasta confesó que le propuso terminar entes de ingresar, pero que él le dijo que la iba a esperar. En otras de las charlas con Manu, ella aseguró que su compañero de vida es una buena persona e Ibero lanzó: “Por lo que contás hasta yo lo quiero ya”.

Continúa la guerra entre Danelik y Mavinga en Gran Hermano

Durante la última fiesta de Gran Hermano, se vivió un momento de mucha tensión cuando, durante una batalla de rap, Danelik y Mavinga se tiraron unas barras cargadas de munición pesada. Lo que comenzó como un juego dejó con la boca abierta a todos.

La relación entre ambas no viene bien desde los primeros días de convivencia, cuando ambas tuvieron su primer cruce en la cocina a los gritos delante del resto de los participantes, luego que la tucumana intentara ayudar a sus compañeros para continuar cocinando para la cena para todos, pero la oriunda del Congo no se tomó bien su aparición y reaccionó enfurecida, sacando viejas discusiones y vínculos dentro del reality.

Ahora, parece que ese momento no quedó en el olvido y aprovecharon para seguir pinchándose durante el enfrentamiento a una batalla con micrófono de por medio: Danelik no se guardó nada y lanzó rimas que apuntaron directamente a Mavinga, quien no pareció tomarlo muy bien y respondió con contundencia.