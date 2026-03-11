El fuerte descargo del exnovio de Luana tras el Derecho a Réplica en Gran Hermano

Lucas Izzi tuvo un careo con la participante luego que ella lo dejara vía stream dentro de la casa. Posteriormente a eso, el joven publicó un extenso video donde hace una explicación sobre situaciones que vivieron durante la relación y quedó expuesto en la tele. “No lo hago por despecho”, indicó.

Durante el DAR, Lucas Izzi expuso las infidelidades de Luana a lo largo de su relación de 6 años

Gran Hermano vivió un nuevo momento inédito con la implementación de DAR (“Derecho A Réplica”), que tuvo como protagonista a Luana Fernández , quien tuvo un mano a mano con su exnovio. Tras ello, el empresario hizo un fuerte descargo en las redes dando su versión de los hechos.

Días atrás, la jugadora quedó en boca de todos tras su polémica decisión de terminar su relación durante el stream dentro de la casa, argumentando que “no quería pensar en lo que él hiciese sin ella presente”. Ante esto, la producción de Gran Hermano dispuso el cara a cara y cerrar el vínculo frente a las cámaras.

En el clip que dura seis minutos , Lucas Izzi explicó que para él “no se trataba solo de juego” , sino que realmente estaba afectado por lo sucedido con su pareja y confesó que su malestar se debe a una serie de engaños que descubrió mientras Fernández estaba dentro de la casa. “No lo hago por despecho” , aseguró.

“ Lamentablemente, todo lo que ocurrió en desgracia para mí es verdad. No es un show, no está armado, no es un speech”, empezó con su descargo respecto a los seis años de noviazgo. En esa línea, aclaró que se terminó enterando “explícitamente de infidelidades previas a la casa . Cosas de hace dos o tres años atrás”.

Para Lucas, el ingreso de Luana a la casa lo ayudó para terminar de “abrir los ojos” sobre cosas que pasaron durante su relación, como las infidelidades que mencionó durante el vivo en Gran Hermano. Sin embargo, también mencionó por qué no cortó con ella antes: “Invertí mucho tiempo en esta relación, por la familia, por los perros, por el gato… Y terminas hecho mierda” .

En esa línea, dejó en claro que el fin del romance “no es por la casa, es por un montón de cosas que porque ella entró a la casa, me termino enterando”: “Explícitamente, digamos, de infidelidades, 100%. Me refiero a eso. La casa es un show, es un reality. Me da igual. La realidad es que no estaba nada hablado. Había ciertos límites que yo había hablado con ella, pero no había ningún tipo de arreglo”.

Además, justificó su decisión de confrontarla en vivo en lugar de dar notas a la prensa: “Yo las cosas te las digo de frente. Necesitaba desahogarme y darle un cierre a este capítulo en mi vida. No podía esperar meses a que ella saliera”.

Por último, y a pesar de lo dicho antes, le dejó un mensaje de apoyo a su expareja: “Le deseo lo mejor de corazón a Luana. Espero que pueda ser feliz y cumplir su sueño. No le guardo rencor”.

Embed Lucas, ex novio de Luana, subió un descargo de 6 minutos a Instagram #GranHermano pic.twitter.com/x00Ha5rr77 — Fefe (@fedeebongiorno) March 11, 2026

Gran Hermano 2026: cómo fue el Derecho a réplica de Luana con su exnovio

Durante el vivo de Gran Hermano, Luana fue llamada por el Big para que vaya a la zona del SUM y notó algo preparado especialmente para ella, bajo un engaño. Sin embargo, la imagen de Lucas Izzi fue la que apareció en el centro, quien desde el minuto cero le hizo saber que no ingresaba para una charla de amigos.

“Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa que me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta ante un montón de personas. Me pareció súper poco valiente hacerlo con dos argumentos que usaste. El primero fue que me dejabas el camino abierto a mí para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera. Y el segundo, que no te querías sentir mal si te llegaba a pasar algo en la casa”, fue el primer reclamo que realizó el empresario.

Y sin filtros lanzó: “Eso no es amor, Luana. Te cagaste en la persona que te bancó en todas, que desde el minuto uno te apoyó en todas tus locuras... Te ayudé en todos los problemas en los que te has metido”.

En ese instante, Luana le pedía a su ex no exponer sus cosas privadas, ya que estaba tratando de poner el foco sobre el juego, pero Lucas le reclamó que ella fue quien había expuesto todo públicamente: “Vos elegiste hacer público esto. Me humillaste ante un montón de personas... ¿No te acordás cuando vino a entrenarnos el chico ese a casa? ¿Te acordás? Comienza con L... Hace 7 u 8 meses teniendo una vida paralela”. “Esto se acabó acá. Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte”, cerró Lucas antes de desvanecerse.

Embed "Humillada":



Porque Luana, la participante de Gran Hermano, le cortó al novio hablando por la transmisión, pero después él tuvo derecho a replica de decirle que era terrible buta revntada. pic.twitter.com/AZLbpfZI8W — Tendencias (@tendenciasarg_x) March 11, 2026

El enojo de Luana con Gran Hermano por el careo con su exnovio

Tras el enfrentamiento, Luana estalló contra Gran Hermano y le reclamó porqué de la expuso en dicha situación. “¿Por qué me expusieron así adelante de todos? ¿Parte del programa es hacerme quedar como una mierda cuando hay cosas internas que nadie tiene por qué saber? No entiendo por qué tienen que mezclar mi vida personal, es algo privado, no para exponer de esa manera”, indicó.

En respuesta, Big mantuvo su postura y le señaló que tiene derecho a abandonar la casa si eso es lo que quiere y agregó: “Tuvo su derecho a réplica, es parte del programa. Y parte del programa también es que, si te querés ir, siempre está esa posibilidad. Las puertas están abiertas para todos”.