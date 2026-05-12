12 de mayo de 2026 Inicio
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Marcó un golazo en el fútbol argentino pero su festejo fue viral: ¿qué hizo Ángel Di María?

Rosario Central festejó el empate ante Independiente con un trend viral que explotó en redes sociales.

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Con esta celebración

Con esta celebración, Di María volvió a demostrar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y mantenerse vigente más allá de lo futbolístico. 

Getty Images
  • Ángel Di María volvió a ser viral tras marcar el gol de la victoria de Rosario Central frente a Independiente.
  • El “Fideo” llamó la atención por festejar con el gesto del “six-seven” o “67”, tendencia popular en TikTok e Instagram.
  • El festejo nació en comunidades de streaming y videojuegos y hoy es uno de los memes más usados entre los jóvenes.
  • Con este gesto, Di María reforzó su conexión con las nuevas generaciones y convirtió su celebración en un fenómeno viral.

Ángel Di María volvió a revolucionar las redes sociales tras su gran actuación con la camiseta de Rosario Central. El campeón del mundo marcó el gol de la victoria frente a Independiente y llamó la atención por su particular festejo, que rápidamente se volvió viral entre los hinchas y usuarios de plataformas digitales.

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El “Fideo” celebró realizando el gesto del “six-seven” o “67”, una tendencia que ganó enorme popularidad en redes como TikTok e Instagram. El movimiento, nacido dentro de comunidades de streaming y videojuegos, se transformó en uno de los memes más utilizados por las generaciones más jóvenes.

Ángel Di María

Con este gesto, Di María volvió a demostrar su conexión con el público juvenil y el impacto mediático que genera cada una de sus apariciones. Su regreso a Rosario Central continúa trascendiendo lo futbolístico y convirtiéndose en un fenómeno viral tanto dentro como fuera de la cancha.

Cómo fue el festejo viral de Di María tras su gol en el fútbol argentino

Ángel Di María volvió a ser tendencia tras su destacada actuación con la camiseta de Rosario Central. Además de convertir un gol clave, el campeón del mundo llamó la atención por un festejo inesperado que rápidamente explotó en redes sociales y se convirtió en tema de conversación entre los hinchas.

Angel Di Maria
Con esta celebración, Di María volvió a demostrar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y mantenerse vigente más allá de lo futbolístico.

Con esta celebración, Di María volvió a demostrar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y mantenerse vigente más allá de lo futbolístico.

El “Fideo” celebró realizando el gesto del “six-seven” o “67”, una tendencia viral muy popular en plataformas como TikTok e Instagram. El símbolo, ampliamente utilizado por comunidades de streaming, gaming y usuarios jóvenes, forma parte de uno de los códigos más repetidos dentro de la cultura digital actual.

Con esta celebración, Di María volvió a demostrar su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y mantenerse vigente más allá de lo futbolístico. Su gesto no solo acompañó el impacto del gol, sino que también transformó la jugada en un fenómeno viral que unió el mundo del fútbol con las tendencias más fuertes de internet.

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