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Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado vuelven a tocar y transmiten gratis su show: cuándo es y cómo verlo

La banda vuelve a reencontrarse con sus fans por segunda vez tras la muerte del Indio Solari. Se presentará este sábado 10 de octubre en el Hipódromo de Tucumán. ¿Cómo ver el gratis el recital?

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.

Imagen mojorada con IA

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio Solari en su era post Redondos, volverá a reencontrarse con su público este sábado 10 de octubre. Esta vez lo hará en el Hipódromo de Tucumán, en San Miguel de Tucumán y será su segundo show después del fallecimiento del cantante.

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La banda anunció a través de sus redes sociales que realizará una transmisión en vivo y gratuita por su canal oficial de YouTube. Desde las 20:30 aquellos que no puedan asistir podrán seguir el recital desde cualquier lugar del país a través de la plataforma.

“Este sábado, transmisión en vivo por YouTube del concierto que brindaremos en San Miguel de Tucumán. Será de forma gratuita a través de nuestro canal, a partir de las 20:30hs (hora Argentina)”, postearon en sus redes oficiales.

Para garantizar la seguridad del evento, la Policía de Tucumán desplegará casi 300 efectivos desde la medianoche del sábado. El operativo cubrirá accesos y alrededores del predio, con personal dispuesto a orientar a quienes lleguen desde otros puntos del país. La magnitud del dispositivo responde a la expectativa por la movilización ricotera hacia la capital tucumana.

La presentación de Tucumán es el segundo show de los Fundamentalistas tras la muerte del Indio Solari, fallecido el 5 de de junio de este año a los 77 años. La banda tenía previsto tocar en Comodoro Rivadavia y, pese al golpe durísimo por la muerte de su líder, decidieron salir a toca igual. Apenas un día después de la noticia, transformaron el recital en un homenaje que se convirtió en una catarsis colectiva.

El show se transmitió en vivo y gratis por YouTube, y miles de fanáticos pudieron sumarse desde sus casas tal como volverán a repetir este sábado 10 de octubre.

Los Fundamentalistas en Tucumán: todo lo que tenés que saber

Este sábado 10 de octubre a las 20:30, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentan en el Hipódromo de Tucumán (Av. Leguizamón 800, San Miguel). Será el último show del año y el segundo encuentro con su público tras la muerte del Indio Solari, con miles de seguidores viajando desde distintas provincias.

Quienes no puedan estar presentes tendrán su alternativa: el recital se transmitirá en vivo y de manera gratuita por el canal oficial de la banda en YouTube @LosFundamentalistasOk desde las 20:30.

Además, Los Fundamentalistas confirmaron que publicarán información específica para quienes asistan al Hipódromo, con detalles de accesos y recomendaciones. “Para quienes vengan al hipódromo, hoy por la tarde estaremos realizando un posteo, indicando de manera detallada todos los accesos y cuestiones generales que hacen al show”, expresaron.

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