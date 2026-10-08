Line-up confirmado del Lollapalooza Argentina 2027: cuándo y cómo comprar las entradas

El evento de música confirmó a los artistas que tocarán repartidos en el 12, 13 y 14 de marzo del próximo año en el Hipódromo de San Isidro.

Lollapalooza Argentina ya lanzó su line-up para la su edición 2027 y la organización ya tiene las entradas a la venta tras haber agotado la modalidad Early Bird. The Killers, David Guetta y el regreso de Queens of the Stone Age, Tini y Dillom figuran entre los más destacados.

El evento celebrará su duodécima edición en el Hipódromo de San Isidro, sede histórica del festival en el país, y ya tiene sus fechas confirmadas. Los Early Bird ya se agotaron y actualmente se encuentra disponible la Preventa 3 a través de la página de All Access.

El abono general para las tres jornadas tiene un valor final de $402.500, con el cargo por servicio incluido. Para quienes buscan una experiencia diferencial, la Preventa 4 ofrece el abono de tres días Plus Rino por $649.750, mientras que el Lolla Lounge tiene un precio final de $1.006.250.

Además, quienes utilicen tarjetas Santander Visa podrán acceder a la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés de $58.334 más service charge, según la promoción anunciada por la organización.

Junto con el lineup se conoció que Flow volverá a transmitir el festival para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Qué artistas estarán presentes en el Lollapalooza Argentina 2027

Para la nueva edición, Travis Scott llega como una de las figuras determinantes del Hip-Hop & Rap global; Charli xcx, consolidada como una de las fuerzas más influyentes y disruptivas del pop contemporáneo; y The Killers, con un repertorio que reúne algunos de los grandes himnos del rock de las últimas dos décadas.

A ellos se suman Tini, la artista argentina que se convirtió en figura central del pop tras la expansión internacional de su show “FUTTTURA” y David Guetta, referente de la electrónica global.

La escena local tendrá una presencia transversal en la grilla: Dillom llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum, una nueva mutación artística que profundiza su alejamiento del trap y abre el juego hacia el post-punk, el rock, la new wave y la electrónica. Usted Señalemelo llevará al festival Términos & Condiciones, su cuarto álbum y el giro más electrónico de su carrera, donde el trío cruza synth pop, experimentación y pulso de pista.

A ellos se suman K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre otros nombres que muestran la diversidad y vitalidad de la música hecha en el país.