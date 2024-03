Nick Carter volvió a la Argentina y deslumbró a los fanáticos con dos shows con mucha nostalgia

nick carter 3-3 Nick Carter volvió a Argentina después de 3 años. @fer.redes

Con su carisma intacto y algunas palabras en español, el más joven de los Backstreet Boys volvió a los escenarios y agradeció al público estar "en sus momentos más difíciles". Cabe recordar que perdió a su hermano Aaron hace poco más de un año, en noviembre de 2022.

Si bien su función en Pilar fue algo más íntima, el setlist de ambas estuvo conformado una mezcla de canciones propias, covers y, por supuesto, hitazos de los Backstreet Boys. Carter se animó a realizar temas de trascendencia mundial como "Don't you forget about me", de Simple Minds y "Everybody wants to rule the world", de Tears for fears.

En cuanto a las canciones como solista, hizo un repaso por sus distintos álbumes e interpretó "Do I have to cry for you?", "I got you", "Hurts to love you”, “Superman” y “Made for us”. Sin embargo, como era de esperarse, el público enloqueció en cuanto comenzaron a sonar los hits con los que los Backstreet Boys recorrieron el mundo.

nick carter show 2-3 Nick hizo delirar a las fanáticas reviviendo su época de rompecorazones de la boyband de los 90'. @fer.redes

El show comenzó a todo ritmo y energía con "Larger than life", canción del álbum Black and Blue, del año 2000. Para quienes gustan más de los lentos, no faltaron "Incomplete" ni "Shape of my heart". Después de tres cambios de vestuario, Nick cerró su show con pura esencia BSB. Con "As long as you love me", "Quit playing games" y "I want it that way" sonando al hilo, el rubio hizo delirar al público con un final inolvidable cantando y bailando "Everybody".

Nick Carter, más de 30 años de trayectoria en la industria de la música

Nick Carter inició su carrera a la edad de 12 años y rápidamente se convirtió en una superestrella del pop internacional, como el miembro más joven de la icónica banda Backstreet Boys. Su carrera, sin embargo, fue mucho más allá de estadios con entradas agotadas, abarcando una amplia gama de proyectos en televisión, cine, filantropía y publicaciones.

En 2002, Carter se aventuró en una carrera en solitario con su álbum debut, Now or Never, lanzado bajo Jive Records. Debutó en el puesto 17 de la lista Billboard 200 y recibió la certificación Oro en Estados Unidos, Japón y Canadá. Esto marcó el comienzo de un viaje en solitario, complementando su fama como miembro de los Backstreet Boys.

Desde entonces, Carter ha lanzado dos álbumes en solitario adicionales, I'm Taking Off en 2012, seguidos de All American en 2016. En particular, su sencillo de 2023 "Hurts to love you" se convirtió en su tema más exitoso, ubicándose en siete países diferentes y encabezando las listas en los Estados Unidos y en el puesto número uno en Canadá.

En 2023, Carter concluyó otra gira masiva con los Backstreet Boys, “The DNA World Tour”, mientras la serie de conciertos de la banda “Backstreet's Back at the Beach Cancún” se llevará a cabo en abril de 2024.