Crean la Red de Clubes Adaptados, una plataforma que revoluciona el deporte argentino

Impulsada por la Fundación Paradeportes y la Fundación Red de Turismo Accesible, la web ya cuenta con más de 110 instituciones registradas en menos de un mes y busca facilitar el acceso a la actividad física para personas con discapacidad en todo el territorio nacional. “El deporte saca a los chicos de la calle, pero el deporte adaptado los saca de sus casas”, señaló Maximiliano Nóbili, uno de los creadores de la página.

En el marco de los 20 años de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, se creó un proyecto que busca acompañar y hacer efectiva esta accesibilidad: se trata de la Red de Clubes Adaptados, Inclusivos y Paralímpicos , una plataforma web de acceso libre y gratuito con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan encontrar de manera rápida y sencilla un club, equipo deportivo o espacio para realizar actividades adaptadas cerca de donde viven, en cualquier parte de Argentina.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto de la Fundación Paradeportes , presidida por el periodista Maximiliano Nóbili, y de la Fundación Red de Turismo Accesible , liderada por Alejandro López, profesor de Educación Física y licenciado en Turismo. Durante una reunión de trabajo, ambos tenían algo en común: recibían consultas diarias de familias y de personas con discapacidad que no sabían adónde acudir para practicar disciplinas adaptadas. “Había que crear una plataforma donde todo eso estuviera unificado” , explicó Nóbili, con más de 30 años de trayectoria en los medios de comunicación, en diálogo con C5N.

Apenas apagaron el Meet, se pusieron a trabajar y el proyecto, con fondos propios, se concretó en menos de tres meses: el sitio www.redclubesadaptados.com se puso online el pasado 28 de septiembre. La importancia de este espacio radica en su impacto social. “El deporte saca a los chicos de la calle, pero el deporte adaptado los saca de sus casas” , destacó su cofundador.

Recientemente, en los Juegos Bonaerenses realizados en Mar del Plata, se llevó a cabo el 1° Foro Provincial del Deporte y, durante la segunda jornada, se presentó la Red de Deportes Adaptados de la Argentina ante la presencia de Cristian Cardozo, subsecretario de Deportes de la provincia, y de responsables de federaciones y municipios de todo el territorio.

La Red de Clubes Adaptados, Inclusivos y Paralímpicos funciona bajo un modelo colaborativo y de carga descentralizada. Esto significa que la responsabilidad de subir y mantener actualizada la información recae en las propias instituciones. “Es responsabilidad de los clubes, equipos y organizaciones cargar la información. Por eso es un trabajo colaborativo” , agregó López, especialista en turismo accesible.

El registro es sencillo y consta de tres pasos. Primero, hay que ingresar al sitio web www.redclubesadaptados.com y crear una cuenta. Luego se completa un formulario con los datos de contacto, las disciplinas y los tipos de discapacidad con los que trabajan, y se espera la validación final por parte de la fundación.

La convocatoria está abierta a todo el ecosistema deportivo:

• Clubes: tanto grandes instituciones como clubes de barrio que ofrezcan al menos una actividad adaptada.

• Equipos deportivos: grupos que compiten en diversas disciplinas, pero que no necesariamente están bajo el paraguas institucional de un club tradicional.

• Federaciones, asociaciones, fundaciones, academias y escuelas de deportes adaptados.

• Centros deportivos municipales o provinciales (secretarías, direcciones o ministerios de deportes).

Para todos aquellos que buscan realizar una actividad, el sistema es predictivo y muy fácil de usar, ya que permite filtrar las búsquedas por provincia, deporte y tipo de discapacidad (motriz, visual, auditiva, intelectual, entre otras) para obtener de inmediato los datos de contacto de las opciones más cercanas a su domicilio.

“El objetivo es tan simple como necesario: facilitar a la gente con discapacidad que quiera practicar un deporte un lugar donde pueda hacerlo. Que tenga, por lo menos, dónde preguntar o llamar. Somos un puente. La búsqueda de información es sencilla y accesible. Además, la plataforma es gratuita y siempre lo será. Ese también es nuestro compromiso”, sostuvo Nóbili, también creador de Paradeportes.com, el primer medio de comunicación de la Argentina dedicado al deporte para personas con discapacidad.

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La creación de esta red también expone una problemática histórica en el sector: la falta de comunicación de las organizaciones de deporte adaptado. Según detalló, la gran mayoría de estas instituciones no cuenta con una página web, y muy pocas gestionan sus redes sociales de forma activa o profesional.

“La Red nace también porque las organizaciones de deporte adaptado no gestionan adecuadamente sus contenidos periodísticos ni su comunicación institucional. No todo es culpa de los medios tradicionales, que parece que se ponen de acuerdo para no publicar nada y terminan siendo los malos de la película. Pero no es tan así. La responsabilidad inicial recae en las propias federaciones. Si ellos no visibilizan a sus propios deportistas, ¿por qué la culpa recae en otros? Y esto también sucede con los deportes convencionales; no es una problemática sólo del deporte adaptado. En este punto, la dirigencia deportiva tiene un gran desconocimiento”, asegura Nobili, quien fue gerente de Prensa de Boca Juniors y tiene una maestría en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la Universidad Austral.

En la era digital, la autogestión de la comunicación es clave para atraer deportistas y conseguir el patrocinio de empresas privadas, que buscan plataformas visibles para promocionar su inversión. La Red de Clubes Adaptados se presenta como un facilitador para resolver esta histórica deficiencia de difusión.

La Red de Clubes Adaptados ya tiene una proyección y crecimiento internacional

A menos de un mes de su lanzamiento, la plataforma ya cuenta con 110 instituciones registradas y una comunidad en Instagram que supera los 2.200 seguidores. El éxito inicial fue tan rotundo que el proyecto ya comenzó a trascender las fronteras argentinas. “Instituciones de otros países de la región, como Peñarol de Uruguay, uno de los clubes con mayor desarrollo en el deporte adaptado de ese país, así como organizaciones de Venezuela y Costa Rica, ya se han puesto en contacto con los fundadores para sumarse a la iniciativa”, reconoció Alejandro López.

Por este motivo, la segunda etapa del proyecto consistirá en escalar la plataforma a nivel latinoamericano, incorporando de manera formal a países como Uruguay, Colombia, Paraguay, entre otros. “Queremos crecer rápido, pero sin prisa”, precisó uno de los impulsores de esta herramienta que promete transformar la accesibilidad deportiva en la región.

Gobierno de Gualeguaychú

“En lo personal, además de lo periodístico y laboral, este proyecto me reconforta desde lo espiritual porque sé que estamos haciendo algo positivo para muchas personas que ni siquiera conocemos, pero sabemos, con Alejandro, que podemos darle un acompañamiento, un espaldarazo a quien lo necesita. Entonces, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. No nos importa si lo conocemos o no; mientras suceda, está perfecto”, concluyó.

Qué es Paradeportes

Paradeportes es el primer y único medio de comunicación de Argentina dedicado exclusivamente al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Todo el deporte para personas con discapacidad.

A raíz de su extenso trabajo, en 2017 se creó la Fundación Paradeportes con el objetivo de impulsar y generar más acciones para difundir y visibilizar el deporte adaptado.