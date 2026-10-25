No importa la edad: la mamá de Holder y el futbolista Jáminton Campaz confirmaron su romance

Gisela Gordillo se quejó en redes sociales de los comentarios que recibió por declararle su amor al jugador de Rosario Central. “¿Por qué no puedo tener una relación con un hombre más jóven?”, preguntó.

Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, quedó en el centro de la escena luego de que se conociera su romance con Jáminton Campaz , el futbolista colombiano de Rosario Central. La relación entre la mujer de 46 años y el delantero de 26 generó debate en redes sociales.

Después de leer los comentarios, Gordillo publicó un video en Instagram en el que cuestionó los prejuicios sobre las parejas con diferencia de edad . “Abro debate”, anunció al comienzo de su descargo, antes de plantear por qué las mujeres mayores de 40 años son juzgads por sus decisiones amorosas.

“¿Por qué una mujer de mi edad, que pasó los 40, soltera e independiente, no puede tener una relación con un hombre más joven? Así sea 5, 10 o 20 años más joven”, expresó la rosarina. Con esas palabras, cuestionó las críticas que reciben las mujeres adultas cuando deciden iniciar una relación con alguien menor.

Nació el amor? Ella 45. El 26. Jaminton Campaz de la selección colombiana y Rosario Central con Gisela Gordillo madre de Thomas Holder pic.twitter.com/yy2qACqLSb

Además, la mamá de Holder señaló lo que considera una diferencia de criterios a la hora de juzgar a las parejas según quién sea la persona mayor. “¿Por qué siempre nos juzgan, nos persiguen, nos prejuzgan, cuando si es al revés no pasa nada?”, planteó.

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, volvió a sufrir un accidente y lo compartió en sus redes sociales. La última vez había sido con su moto y, en este caso, fue mientras entrenaba boxeo.

El influencer había comenzado a practicar la disciplina con la intención de fortalecer su cuerpo. Pero durante un entrenamiento de sparring realizó un movimiento incorrecto y se lesionó. Esto hizo que se enciendan las alarmas.

“A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar”, contó en su publicación de Instagram.

Medina intentó buscar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que no es grave y que son “cosas que pasan”. Y escribió: “Las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo”.