El cantautor español Álvaro Lafuente Calvo, más conocido como Guitarradelafuente, cuestionó la decisión de establecer un espacio VIP junto al escenario. "Podrían haberlo dejado para la gente", sostuvo.

El cantautor español Álvaro Lafuente Calvo, más conocido como Guitarradelafuente, cuestionó a la organización del Lollapalooza durante su presentación este viernes en el predio del Hipódromo de San Isidro. "Este espacio podrían haberlo dejado para la gente, que está vacío", señaló en relación a los espacios VIP.

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En meido de un intervalo entre sus canciones, Lafuente Calvo lanzó: "Aquí, en este espacio, podrían haberlo dejado para la gente, que está vacío. Es un poco ridículo", sostuvo, y recibió un eufórico apoyo del público que empezó a acompañar con cantitos contra la organización. "Es obvio, ¿no?", les respondió el cantante mientras se reía y señalaba a sus fanáticos como dándoles la razón.

La polémica se desató porque Guitarradelafuente percibió que había un espacio completamente vacío y que estaba destinado a las localidades VIP, es decir, las más caras. Al mismo tiempo, todos sus seguidores se encontraban agolpados detrás de las vallas.

guitarricadelafuente siendo el primer artista que se mete con la organización vip del lollapalooza porque hay un espacio vacío cuando detrás de la valla hay miles de personas, más artistas así que no se callen nunca ante estas cosas pic.twitter.com/iyLCcgtMBN

A pesar de sus quejas contra la organización del Lollapalooza, Lafuente Calvo agradeció la convocatoria para participar del festival . También le mostró su cariño al público argentino, a quien le dio las gracias por estar presente en su show. Según contaron algunos de los asistentes al festival, Guitarradelafuente estuvo interactuando con las personas que se encontraban alrededor de las vallas.

El Lollapalooza Argentina 2026 abre sus puertas este viernes 13 y se extenderá durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro , ubicado en Av. Bernabé Márquez 700, San Isidro, Provincia de Buenos Aires .

Como todos los años, habrá miles de personas que se movilizarán estos tres días para ver los distintos shows, para lo que se diagramó un servicio de transporte extendido y operativos de tránsito para agilizar el flujo de gente en la zona.

La Línea Mitre (Ramal Tigre) es una de las opciones que más se usará, principalmente para quienes regresan del evento a la Ciudad. El servicio extenderá su frecuencia en el horario especial de 23 a 3 de la madrugada. Este servicio partirá desde la Estación San Isidro con destino final a Belgrano C, ya que no llegará a Retiro en esta extensión horaria.

Estas formaciones suelen tener paradas limitadas o hace trayectos directos para, con el fin de acelerar el traslado masivo.

Hay más de 10 líneas de colectivos que hacer un recorrido cerca del Hipódromo de San Isidro reforzarán las frecuencias y extenderán los horarios: son las líneas 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Las líneas hacia Buenos Aires: desde las Barrancas de Belgrano (donde para el tren nocturno) se pueden conectar con líneas como la 15, 29, 42, 44, 55, 63 y 64, para moverse por distintos puntos de la ciudad.

Para evitar los embotellamientos, el acceso está dividido en distintas zonas, según la forma de llegada:

Peatonales : Av. Santa Fe y Av. Márquez; Av. Márquez al 700 (esquina Tellier); y Av. Márquez al 900 (Paddock/Aphalo).

: Av. Santa Fe y Av. Márquez; Av. Márquez al 700 (esquina Tellier); y Av. Márquez al 900 (Paddock/Aphalo).

Automóviles: hay estacionamientos oficiales, con cupos limitados y reserva previa en AllAccess, tienen ingresos por Av. Márquez y Fleming o Av. Unidad Nacional y Carlos Pellegrini.

También hay buses oficiales que salen del predio con un punto de encuentro en Av. Unidad Nacional y San Lorenzo, que salen hacia puntos estratégicos como Obelisco, Plaza Italia y Puente Saavedra. El costo ronda los $23.000 y se recomienda reservarlo con anterioridad al evento.

También si se va en un auto compartido con 4 personas o más, se tiene le beneficio de "Movilidad Sustentable" (Lolla Coin) validando la entrada en los puestos específicos del parking.