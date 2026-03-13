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Lo nuevo en Netflix: qué historia cuenta The Karate Kid, la remake que se hizo en 2010 y ahora es furor en el streaming

La película The Karate Kid (2010) es una nueva versión (reboot) del clásico de 1984 que traslada la historia a China y se centra en el aprendizaje del Kung Fu en lugar del karate.

La relación mentor-alumno entre Han y Dre se convierte en el motor emocional de la película

La relación mentor-alumno entre Han y Dre se convierte en el motor emocional de la película, ayudando a ambos a sanar heridas del pasado. 

La película The Karate Kid (2010) es una nueva versión (reboot) del clásico de 1984 que traslada la historia a China y se centra en el aprendizaje del Kung Fu en lugar del karate.

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A pesar de su título, la película fue criticada por algunos seguidores debido a que la disciplina técnica que se enseña es el Kung Fu, justificando el nombre comercial como una referencia a los acosadores que llaman a Dre "Karate Kid" de forma burlona.

La relación mentor-alumno entre Han y Dre se convierte en el motor emocional de la película, ayudando a ambos a sanar heridas del pasado. El entrenamiento del Sr. Han se enfoca en que las artes marciales no son para pelear, sino para alcanzar la paz interior y la autodisciplina. Dre debe enfrentar sus miedos y la soledad de vivir en un país extranjero con una cultura y un idioma diferentes.

Sinopsis de The Karate Kid, la película que es tendencia en Netflix

La historia sigue a Dre Parker (Jaden Smith), un niño de 12 años que se muda de Detroit a Beijing debido al trabajo de su madre. Al llegar, Dre tiene dificultades para adaptarse y se convierte en el blanco de un grupo de abusadores liderados por Cheng, quienes utilizan sus habilidades en artes marciales para intimidarlo.

Tras recibir una paliza, Dre es rescatado por el Sr. Han (Jackie Chan), el encargado de mantenimiento de su edificio, quien resulta ser un maestro de Kung Fu. El Sr. Han accede a entrenar a Dre para que pueda defenderse y competir en un prestigioso torneo de artes marciales, bajo la promesa de que los abusadores lo dejarán en paz hasta el evento.

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Tráiler de The Karate Kid

Embed - THE KARATE KID - Estreno 27 Agosto 2010 - Trailer Oficial

Reparto de The Karate Kid

El reparto principal de la película The Karate Kid (2010), dirigida por Harald Zwart, está encabezado por:

  • Jaden Smith como Dre Parker: El joven de Detroit que se muda a Pekín y aprende kung-fu para defenderse.
  • Jackie Chan como el Sr. Han: El encargado de mantenimiento del edificio y maestro de artes marciales que entrena a Dre.
  • Taraji P. Henson como Sherry Parker: La madre soltera de Dre.
  • Wenwen Han como Meiying: Una joven violinista y el interés amoroso de Dre.
  • Zhenwei Wang como Cheng: El principal antagonista entre los jóvenes y líder de los acosadores.
  • Yu Rongguang como el Maestro Li: El estricto e implacable instructor de kung-fu de Cheng.
  • Shijia Lü como Liang: Uno de los amigos de Cheng que se enfrenta a Dre en el torneo.
  • Luke Carberry como Harry: Un niño que se hace amigo de Dre al llegar a China.
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