Lo nuevo en Netflix: qué historia cuenta The Karate Kid, la remake que se hizo en 2010 y ahora es furor en el streaming

La película The Karate Kid (2010) es una nueva versión (reboot) del clásico de 1984 que traslada la historia a China y se centra en el aprendizaje del Kung Fu en lugar del karate.
La película The Karate Kid (2010) es una nueva versión (reboot) del clásico de 1984 que traslada la historia a China y se centra en el aprendizaje del Kung Fu en lugar del karate.
La película The Karate Kid (2010) es una nueva versión (reboot) del clásico de 1984 que traslada la historia a China y se centra en el aprendizaje del Kung Fu en lugar del karate.
A pesar de su título, la película fue criticada por algunos seguidores debido a que la disciplina técnica que se enseña es el Kung Fu, justificando el nombre comercial como una referencia a los acosadores que llaman a Dre "Karate Kid" de forma burlona.
La relación mentor-alumno entre Han y Dre se convierte en el motor emocional de la película, ayudando a ambos a sanar heridas del pasado. El entrenamiento del Sr. Han se enfoca en que las artes marciales no son para pelear, sino para alcanzar la paz interior y la autodisciplina. Dre debe enfrentar sus miedos y la soledad de vivir en un país extranjero con una cultura y un idioma diferentes.
La historia sigue a Dre Parker (Jaden Smith), un niño de 12 años que se muda de Detroit a Beijing debido al trabajo de su madre. Al llegar, Dre tiene dificultades para adaptarse y se convierte en el blanco de un grupo de abusadores liderados por Cheng, quienes utilizan sus habilidades en artes marciales para intimidarlo.
Tras recibir una paliza, Dre es rescatado por el Sr. Han (Jackie Chan), el encargado de mantenimiento de su edificio, quien resulta ser un maestro de Kung Fu. El Sr. Han accede a entrenar a Dre para que pueda defenderse y competir en un prestigioso torneo de artes marciales, bajo la promesa de que los abusadores lo dejarán en paz hasta el evento.
El reparto principal de la película The Karate Kid (2010), dirigida por Harald Zwart, está encabezado por: