De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Girl from Nowhere: The Reset”, “en un universo distinto, Nanno se hace pasar por una estudiante nueva para exponer la crueldad que la rodea y usa el poder, la culpa y el deseo contra quienes abusan de los demás.”

“Cuando el mal ataca a diario, Nanno debe regresar”. Pero esta vez Chicha Amatayakul no es la encargada de darle vida a la enigmática entidad. El papel protagónico de “La chica nueva: El reinicio” (“Girl from Nowhere: The Reset” en inglés) recae en Rebecca Patricia Armstrong, también conocida como Becky Armstrong. Esta serie tailandesa de Netflix no es una continuación de las temporadas anteriores, sino una historia independiente ambientada en un nuevo universo. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? ¿Cuántos episodios tiene?

Después del éxito de las dos primeras temporadas, estrenadas en el 2018 y el 2021, respectivamente, y que también están disponibles en Netflix, The One Enterprise decidió apostar por un reinicio de la popular historia de una misteriosa estudiante que se traslada a distintas escuelas para exponer mentiras, verdades ocultas y faltas morales, y por supuesto, hacer que los culpables paguen.

Por lo que he visto en el tráiler, la nueva Nanno llega con su risa características y algunos de sus movimientos clásicos. Al igual que la anterior, es la personificación del karma y está lista para ajustar cuentas con los culpables.

El avance final de la serie antológica señala que, cuando el mundo es demasiado amable con los malos, Nanno tiene que intervenir, y lo hará a su manera. Enfrenta a estudiantes que hacen bullying, profesores que culpan a las víctimas y más.

la chica nueva Tráiler de La chica nueva: El reinicio Embed - LA CHICA NUEVA EL REINICIO Trailer SUBTITULADO / Girl From Nowhere The Reset [HD] Neflix=7 de Marzo Reparto de La chica nueva: El reinicio Pairach Khumwan, Sittisiri Mongkolsiri, Patha Thongpan, Siwaroj Kongsakul, Ekkasit Thairat y Wasuthep Ketpetch se encargan de la dirección de los episodios de “La chica nueva: El reinicio”, que cuenta con las actuaciones de Jane Methika Jiranorraphat, Veerinsara Tangkitsuvanich, Offroad Kantapon Jindataweephol, Jump Pisitpon Ekpongpisit y Punnavich Sirikiatvanit. chica nueva