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Imperdonable: se supo el escandaloso motivo de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La pareja de actores había celebrado su boda hace 27 días y ya confirmaron su ruptura. El conductor Ángel de Brito dio los detalles y aseguró que ella lo descubrió in fraganti. ¿Qué pasó?

Prandi y Orega se separaron a 27 días de su boda.

Prandi y Orega se separaron a 27 días de su boda.

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La actriz Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega a tan solo 27 días de casarse y comenzaron a surgir diferentes rumores sobre el motivo real. Sin embargo, el conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló lo que pasó y confirmó la infidelidad por parte del director.

Cranston recordó los años en que interpretaron a padre e hijo en la ficción, mientras que Paul le dedicó unas sentidas palabras de afecto.
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Su relación confirmó en 2020 durante la pandemia de manera virtual y el 13 de agosto de ese año se vieron por primera vez. Seis años después decidieron casarse y sellaron su amor el 15 de septiembre. Pero todo duró poco porque el 12 de octubre, a tan solo 27 días de la boda, anunciaron su ruptura.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, indicó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se mostraron felices a pesar de las notorias ausencias en el registro civil.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se mostraron felices a pesar de las notorias ausencias en el registro civil.

Y agregó: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

Qué dijo Ángel de Brito respecto a la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Pero De Brito confirmó la infidelidad: “Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación, que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo tremendo".

El periodista Fefe Bongiorno sumó: “Ahí es claro igual lo que está diciendo. Cuando dice que hay acuerdos que no son negociables, está queriendo decir que hubo una infidelidad”. Y Carolina Molinari analizó: “Algo sucede porque ella dice ‘decidí dar un paso al costado’, no es que dice ‘decidimos separarnos’, es como diciendo ‘yo decidí salir de acá’”. ¿Qué pasó al final?

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