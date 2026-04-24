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De época y con actores destacados: esta es la película que se puede ver en Disney Plus y te hará emocionar

Aunque de alguna forma siempre le perseguirá su papel en la saga de Crepúsculo, nadie puede negarle a Robert Pattinson haber transformado su carrera de ídolo juvenil a estrella respetada de la interpretación.

´La película Agua para elefantes´ (2011)

´La película Agua para elefantes´ (2011), basada en la novela de Sara Gruen y ambientada en la época de la Gran Depresión

Aunque de alguna forma siempre le perseguirá su papel en la saga de Crepúsculo, nadie puede negarle a Robert Pattinson haber transformado su carrera de ídolo juvenil a estrella respetada de la interpretación. Un salto tremendamente complejo cuyo objetivo no es otro que el de desligar ese encasillamiento popular al que todavía permanecen vinculados por ejemplo, Daniel Radcliffe con la franquicia de Harry Potter o Mark Hamill a través del otrora rol de Luke Skywalker en Star Wars.

Para quienes buscan una experiencia distinta, esta reinvención ofrece una mirada cruda sobre cómo el streaming reinterpreta los íconos de la cultura popular.
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Hoy, Pattinson es un intérprete camaleónico que participa en producciones diferentes, como The Batman las futuras, La odisea y Dune: Parte tres. Pero nuestra recomendación de esta semana es uno de esos proyectos con los que el actor británico comenzó a salir de la piel de Edward Cullen. Nos referimos al drama de época disponible en Disney Plus, Agua para elefantes.

Adaptando la novela homónima de Sara Gruen, Francis Lawrence dirigió en 2011 este melodrama romántico contextualizado en la época de la Gran Depresión. Desde su propia concepción, el filme apuntaba a ser un producto rentable. El atractivo de beber directamente de un libro superventas y el reclamo por ver a sus estrellas principales vaticinaba que la producción terminaría siendo por lo menos, rentable. Por ello, no sorprendieron sus 83 millones de dólares de recaudación en el box office mundial ni la aceptación popular de unos espectadores que por simpatía y puro entretenimiento, fueron bastante más clementes que el sector de la prensa especializada.

Sinopsis de Agua para elefantes, la emotiva película que está en Disney Plus

Ambientada en los años 30, Agua para elefantes sigue los pasos de Jacob Jankowski, un joven polaco que a punto de graduarse como veterinario, termina a la deriva tras una tragedia familiar. Casi como un vagabundo y escondido en un tren aleatorio, el conjunto de vagones resulta pertenecer al circo de los hermanos Benzini, donde termina siendo contratado para cuidar de los animales.

Allí, Jacob se enamora perdidamente de Marlene, una de las estrellas del espectáculo que es además, la mujer de August, el cruel y peligroso jefe del circo.

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Tráiler de Agua para elefantes

Embed - Tráiler lanzamiento "Agua para elefantes"

Reparto de Agua para elefantes

´La película Agua para elefantes´ (2011), basada en la novela de Sara Gruen y ambientada en la época de la Gran Depresión, cuenta con un reparto estelar encabezado por figuras de renombre en Hollywood.

  • Reese Witherspoon como Marlena Rosenbluth: La estrella ecuestre del circo y esposa del carismático pero peligroso dueño.
  • Robert Pattinson como Jacob Jankowski: Un joven estudiante de veterinaria que, tras una tragedia personal, se une al circo de los hermanos Benzini.
  • Christoph Waltz como August Rosenbluth: El volátil y autoritario dueño del circo.
  • Hal Holbrook como el Jacob Jankowski anciano: Quien narra la historia desde el presente.
agua para elefantes

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