Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025 El productor argentino y la estrella colombiana confirmaron su alianza con un éxito que promete dominar el verano. "Te debería odiar, pero me faltan ganas", es la propuesta.







El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse. Redes sociales

La industria musical latina tiene un cierre especial este 2025 con el lanzamiento mundial del artista urbano argentino Bizarrap y el colombiano J Balvin con la BZRP Music Session #62.

Esta colaboración une al productor más influyente de Argentina con uno de los pilares del reguetón en una alianza que fue sumamente esperada y aplaudida en las redes.

“Te debería odiar, pero me faltan ganas”, fue la frase que se filtró y disparó la locura de los fanáticos de ambos referentes de la música latina. La propuesta es una fusión del trap argentino con la música tradicional de Medellín, que el DJ eligió para hablar de desamor.

Embed - J BALVIN || BZRP Music Sessions #62/66 El último lanzamiento de BZRP fue el 27 de diciembre de 2024, cuando lanzó la sesión junto a Luck Ra, que fue un éxito arrollador; luego lanzó la sesión junto a Daddy Yankee. La Session #62, publicada este 26 de diciembre, puso fin a un período de silencio y marcó una reconciliación pública entre ambos artistas, dejando atrás tensiones pasadas.