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Dolor en la música: murió un histórico guitarrista que marcó una era

El artista falleció a los 82 años. Diversas autoridades y referentes despidieron al ícono del arte internacional.

Con su estilo permitió abrir nuevos horizontes al género por el que logró la fama.

Con su estilo permitió abrir nuevos horizontes al género por el que logró la fama.

Freepik

El ámbito musical se encuentra atravesando el duelo por la pérdida de Pepe Habichuela, una de las figuras más trascendentales en la historia del flamenco. El reconocido intérprete perdió la vida a los 82 años, dejando un inmenso vacío en la escena cultural española e internacional.

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Su partida generó una fuerte conmoción en diversos sectores institucionales y artísticos, lo que motivó múltiples mensajes de despedida a través de las plataformas digitales. Entre las autoridades que expresaron sus condolencias se destaca el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien remarcó la importancia de su legado. “Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos”, manifestó.

Por otra parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, también se pronunció públicamente frente a la dolorosa pérdida. A través de un sentido mensaje, la funcionaria remarcó el virtuosismo del artista: “Nadie hizo hablar la guitarra como Pepe Habichuela. Él se ha ido de esta tierra, pero nos deja su música”.

Su muerte marcó el fin de una etapa dorada para la cultura sonora, arte al cual aportó generando la apertura de novedosos horizontes artísticos. Se caracterizó por buscar continuamente la evolución técnica y estilística, lo que le permitió la ampliación de los escenarios tradicionales y la conquista de nuevas audiencias a lo largo de décadas de trayectoria.

Quién era Pepe Habichuela

Nacido bajo el nombre de José Antonio Carmona Carmona, el 23 de octubre de 1944 en la ciudad de Granada, se consolidó como un eminente instrumentista de origen gitano. Formó parte de una prestigiosa dinastía iniciada por su abuelo, de quien heredó el apodo "Habichuela el Viejo", y que fue continuada de manera ininterrumpida por su padre, José Carmona, así como por sus hermanos Luis, Carlos y Juan Habichuela.

Esta fuerte tradición familiar se extendió hacia las siguientes generaciones de la mano de su hijo, José Miguel Carmona Niño, popularmente conocido como "Josemi". El legado se potenció cuando este último, en conjunto con sus sobrinos Antonio Carmona y Juan José Carmona Amaya, pasaron a integrar la exitosa agrupación de fusión Ketama, manteniendo vigente el peso del apellido en la industria discográfica contemporánea.

A lo largo de su prolongada carrera compartió cartel y generación con leyendas de la talla de Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Camarón de la Isla y Enrique Morente. Junto a este último forjó una estrecha colaboración desde los años setenta, alcanzando un notable éxito con el álbum "Homenaje a D. Antonio Chacón", obra que fue galardonada con el Premio Nacional de Discografía en 1975.

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