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Escándalo: un famoso cantante fue grabado a los gritos tras la suspensión de su vuelo

Quedó registrada en video la desmedida reacción del referente de la música en una terminal aérea luego de inconvenientes con su itinerario.

El cantante fue visto nervioso en un video.

El cantante fue visto nervioso en un video.

El nombre de Daniel Agostini se convirtió en tendencia tras protagonizar un tenso altercado en una terminal aérea de Bolivia. La furiosa reacción del reconocido referente de la cumbia tropical se desencadenó luego de la intempestiva cancelación de su pasaje de regreso al país, lo que derivó en un momento de descontrol, reclamos efusivos y exclamaciones a viva voz que generaron un inmediato revuelo en las redes sociales.

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La secuencia se originó en el instante en que el intérprete y su equipo de músicos se preparaban para emprender el viaje de vuelta a la Argentina mediante la empresa Boliviana de Aviación (BoA). Sin embargo, la sorpresiva suspensión de la salida dejó a toda la delegación varada. Los argumentos oficiales de la compañía aérea apuntaron únicamente a supuestas "condiciones meteorológicas adversas" y a inconvenientes operativos sin mayores precisiones.

La escasez de explicaciones claras y la falta de soluciones inmediatas por parte de la empresa aérea terminaron por agotar la paciencia del artista popular. De acuerdo con las imágenes que circularon con rapidez en las plataformas digitales, Agostini exteriorizó su enojo elevado de tono frente a las autoridades de la terminal. Testigos del hecho confirmaron la tirantez del momento, donde resonó con fuerza su clamor desatado: “Quiero viajar”.

El video del exabrupto no tardó en viralizarse en los medios de comunicación, que calificaron el episodio como una auténtica jornada de furia. Más allá de la repercusión por el estado de alteración que exhibió la voz de la movida tropical, la principal preocupación de su entorno se centró en las severas complicaciones logísticas que debieron resolver para reprogramar el itinerario y concretar el retorno de toda la banda al país.

Qué pasó con Daniel Agostini en el aeropuerto de Bolivia

Luego de la conmoción y los momentos de tirantez provocados por la cancelación de su pasaje, la situación comenzó a destrabarse progresivamente y el cantante logró emprender el retorno al país. De este modo, tras los reclamos en la terminal caribeña, el ex Líder pudo abordar una nueva frecuencia aérea para ponerle fin a las complicaciones logísticas que demoraron su salida de territorio boliviano.

La representante del cantante reveló que tomó medidas drásticas al respecto para evitar mayores problemas

La representante del cantante reveló que tomó medidas drásticas al respecto para evitar mayores problemas

Fue el propio referente de la cumbia quien buscó llevar calma a su público mediante una publicación en sus redes oficiales. “Ya estamos en Ezeiza. Eternamente agradecido a Bolivia, los amo con todo mi corazón. Mañana ya retoma el resto de la banda”, manifestó el músico tras tocar suelo argentino, intentando dejar atrás el tenso cruce con la aerolínea y dejando en claro que no guarda resentimientos con el público local.

De esta forma, el episodio se cerró como un sofocón derivado de los imponderables de su gira profesional, que si bien alcanzó alta repercusión mediática por su efusivo reclamo, no pasó a mayores. Con el arribo concretado y la llegada paulatina del resto de su equipo técnico, el artista se prepara para retomar su agenda de presentaciones con normalidad.

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