Tuli Acosta vuelve a ser apuntada por "romper" una pareja: la vincularon con el ex de la China Suárez

eLa influencer sigue en el medio de la polémica, tras ser señalada como la tercera en discordia entre la Joaqui y Luck Ra. Ahora fue relacionada con otra separación.

La figura de Tuli Acosta volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que resurgieran versiones que la vincularn sentimentalmente con Lauty Gram , ex pareja de la China Suárez y actual novio de Lucía "Luchi" Patrone . El recuerdo de este rumor se conoce días después de que la influencer haya sido vinculada como una supuesta "tercera en discordia" tras la ruptura de La Joaqui y Luck Ra .

La versión tomó fuerza después de que el periodista Pepe Ochoa la mencionara en un programa de espectáculos, donde aseguró que habría existido un acercamiento entre ambos, tiempo atrás, cuando Tuli todavía estaba en pareja con Lit Killah , lo que habría generado un fuerte conflicto interno.

Ahora, frente a la repercusión que alcanzó el tema, Luchi Patrone decidió romper el silencio durante uno de sus habituales programas de streaming y desmintió categóricamente que su relación con Lauty atraviese una crisis por una supuesta infidelidad.

La ex participante de Gran Hermano sostuvo que la información difundida por el periodista en LAM "es totalmente falsa" y remarcó que los asuntos que conversa con su pareja permanecen en la intimidad. En efecto, con su declaración buscó poner fin a varios días de especulaciones que crecieron especialmente en redes sociales.

En uno de los pasajes más contundentes de su descargo, Patrone enfatizó: "Esto no pasó, no sucedió. Lo que dijo Pepe Ochoa es totalmente mentira. Lit Killah ni siquiera me habló a mí. No pasó nada. Quería aclararlo porque quedé como una cornuda y no lo soy" .

Además, dejó en claro cuál sería su postura frente a una situación de ese tipo: "Nunca perdonaría una infidelidad. Si hubiera sido así, no hubiese perdonado", una frase que rápidamente se viralizó entre los usuarios y fue replicada por distintos medios.

La influencer también explicó que las versiones de separación comenzaron porque tanto ella como Lauty Gram dejaron de publicar contenido juntos durante varias semanas. Según contó, esa ausencia alimentó las especulaciones, aunque aseguró que la pareja continúa unida. "Se está diciendo mucho que me separé de Lauty y no es cierto... Nos cagamos de risa, literalmente. Sí me da fiaca que todo el tiempo pregunten y hagan esos comentarios", afirmó.

Se supo cómo La Joaqui se enteró que Luck Ra la engañó con Tuli Acosta

La separación entre La Joaqui y Luck Ra, confirmada días atrás mediante un comunicado conjunto en el que ambos aseguraron que el final de la relación respondió a proyectos de vida diferentes y no a una falta de amor, sumó ahora un nuevo episodio cargado de polémica.

En LAM, Pepe Ochoa reveló una presunta trama interna que explicaría cómo la cantante habría descubierto una supuesta infidelidad con Tuli Acosta, amiga de larga data del artista cordobés. La versión no fue confirmada por los involucrados y permanece en el terreno de las declaraciones televisivas.

Según el panelista, la información habría surgido dentro del círculo íntimo de Tuli. "Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo. Él también atiende a La Joaqui. Su novio, Valentín, que trabaja con él, se encariñó mucho con La Joaqui y por eso le contó que Luck Ra le estaba metiendo los cuernos", relató Ochoa al aire.

Posteriormente agregó que la cantante enfrentó directamente a Alejo para confirmar la historia y sostuvo que esa cadena de personas terminó rompiéndose con el paso del tiempo. En efecto, el panelista incluso desafió a los protagonistas al asegurar: "Esta es la ruta del cuerno, desmiéntanmelo, amores", una frase que rápidamente dominó las redes sociales y multiplicó el debate entre seguidores de los artistas.

La Joaqui y Luck Ra. Redes sociales

Días antes, el propio Ochoa también había contado que, tras la ruptura, La Joaqui habría manifestado un fuerte enojo con Tuli Acosta, a quien acusaba de haber provocado situaciones incómodas durante la relación. Esas declaraciones tampoco fueron ratificadas por la cantante ni por la influencer.

En paralelo, Luck Ra explicó públicamente que fue él quien decidió terminar la relación porque sentía que el vínculo había llegado a un punto en el que ya no podía proyectarse como antes. Según el relato difundido por Ángel de Brito, el cantante sostuvo que "ya no estaba el amor que había antes" y prefirió poner fin a la historia antes de prolongar un desgaste mayor.