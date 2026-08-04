Las modificaciones más importantes de la Ley de Tierras que anunció Patricia Bullrich La titular del bloque oficialista en el Senado anunció los cambios definitivos que llevarán al recinto este próximo jueves al mediodía. La ampliación del 15% al 25% de ventas a extranjeros sumado a la necesidad de que el Estado nacional y provincial estén de acuerdo para las transacciones como los datos más relevantes. La oposición advierte que la "trampa está en que no hay límites a nivel municipal". Por Agregar C5N en









NA

La senadora nacional y titular del bloque libertario en el senado Patricia Bullrich confirmó los principales cambios de la Ley de Tierras-o de inviolabilidad de la propiedad privada según el oficialismo- que será tratado finalmente este jueves en Senado de la Nación.

Muchos de los puntos principales son los que ya se habían filtrado en las últimas 24 horas en los borradores que circularon entre dirigentes y comunicadores. Allí el cambio más importante sigue siendo el límite de venta de tierras a extranjeros que pretender ampliar del 15% al 25%.

A eso se sumó otro de los detalles relevantes que usa el oficialismo para cubrirse ante las polémicas que abre esta nueva modificación que buscan aprobar y que detalla que "la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Más allá de todos estos anuncios oficiales desde distintos sectores de la oposición a nivel nacional, los no dialoguistas, advierten que la trampa está en que no "hay ningún tipo de límite de compra a nivel municipal". Esto quiere decir que se podrían comprar tierras en zonas estratégicas, incluso municipios o pueblos enteros o en gran volumen, porque sólo computarán los porcentajes provinciales totales.