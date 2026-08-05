Axel Kicillof, sobre la visita de León XIV: "Su mensaje en defensa de la justicia social es muy necesario para la Patria"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró este miércoles la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó el significado que tendrá su presencia en el país y en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del catolicismo argentino.
A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario bonaerense expresó: "La visita del Papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo. Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad".
El mensaje de Kicillof se conoció luego de que el Vaticano confirmara oficialmente el viaje apostólico que el Sumo Pontífice realizará por Sudamérica durante el mes de noviembre.
El Vaticano confirmó la gira por Uruguay, Argentina y Perú
La Santa Sede informó este miércoles que el papa León XIV llevará adelante un viaje apostólico por tres países de la región entre el 6 y el 17 de noviembre.
Según el comunicado oficial, el Pontífice iniciará su gira en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Ese mismo día viajará a la Argentina para desarrollar una agenda de actividades hasta el 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú, país en el que permanecerá hasta el 17 de noviembre.
La confirmación puso fin a las especulaciones sobre una posible visita al país y dio lugar a las primeras reacciones del arco político. Desde el Gobierno nacional señalaron que el viaje responde a la invitación oficial realizada por el presidente Javier Milei y aseguraron que ya trabajan junto a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de las actividades previstas.
Si bien el Vaticano confirmó las fechas y el recorrido de la gira, aún resta que la Santa Sede dé a conocer el programa oficial con el detalle de las actividades que León XIV encabezará en cada uno de los países que visitará.