Axel Kicillof, sobre la visita de León XIV: "Su mensaje en defensa de la justicia social es muy necesario para la Patria" El gobernador bonaerense señaló que la visita del sumo pontífice al país "representa una gran alegría para el pueblo". Por Agregar C5N en









El gobernador bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró este miércoles la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó el significado que tendrá su presencia en el país y en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del catolicismo argentino.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario bonaerense expresó: "La visita del Papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo. Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad".

El mensaje de Kicillof se conoció luego de que el Vaticano confirmara oficialmente el viaje apostólico que el Sumo Pontífice realizará por Sudamérica durante el mes de noviembre.

El Vaticano confirmó la gira por Uruguay, Argentina y Perú La Santa Sede informó este miércoles que el papa León XIV llevará adelante un viaje apostólico por tres países de la región entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según el comunicado oficial, el Pontífice iniciará su gira en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Ese mismo día viajará a la Argentina para desarrollar una agenda de actividades hasta el 11 de noviembre, antes de partir hacia Perú, país en el que permanecerá hasta el 17 de noviembre.