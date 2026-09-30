Renuncia y escándalo en El Trece: una mega figura pegó el portazo y ya tiene reemplazo

Uno de los programas más destacados del canal se vio perjudicado por la baja de una de las estrellas principales, pero las autoridades ya confirmaron el nombre que quedará en su silla.

Uno de los programas más destacados de El Trece, Es mi sueño con la conducción de Guido Kaczka, sufrió la baja de una de sus mega figuras del jurado: Jimena Barón . La actriz no estará en los próximos episodios y ya tiene un reemplazo designado de acá hasta el final del ciclo.

Según contó la panelista Majo Martino en SQP, la actriz no puede darle prioridad por sus otros proyectos: “Está haciendo una serie para Netflix en este momento con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana”.

“Lo raro es que no pidió que la esperen a que grabe la serie y después vuelve, directamente avisó que se va”, agregó Majo. Pero aclararon que no tiene problemas con sus compañeros de jurado e incluso la relación quedó muy bien.

La reemplazante será Ángela Leiva , quien habló en SQP: " Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece. Ella está laburando mucho y me hice un lugarcito para estar porque siento que a la gente le gusta verme en la tele y a mí también”.

“Me quedo hasta donde me de la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo”, cerró. Y Yanina contó: “Me confirman que Jimena se fue porque quiso más dinero y no se lo dieron”.

Angela Leiva y Marcelo

Nuevo golpe al Puma Rodríguez: ahora Jimena Barón reveló que "está cansada" de lo que hizo en Es mi sueño

El programa Es mi sueño de El Trece acumula tensiones en el jurado y Jimena Barón las expresó en pleno aire. La actriz y cantante se plantó frente a José Luis "Puma" Rodríguez luego de que este decidiera no activar su palanca en verde luego de la presentación de Ailén Peralta y Franco Fregenal, quienes interpretaron el tango "Nada" de Horacio Sanguinetti y José Dames.

El cruce comenzó cuando el conductor Guido Kaczka advirtió en el estudio que la palanca del Puma no se había puesto en verde como la del resto del jurado. La observación generó una inmediata reacción de Barón, quien exigió una explicación directa. "Explicame ya qué te pasó. ¿No aguanto más? ¿Qué es esta nota?", lanzó la artista sin disimular su desacuerdo.

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El Puma fundamentó su decisión en la calidad vocal de Fregenal. "El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...", sostuvo. La respuesta no convenció a su compañera de panel, que aprovechó el momento para señalar una división que ve instalada en el jurado desde hace tiempo.

"Esto es así, Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada", disparó Barón, en referencia a lo que definió como una grieta interna a la hora de evaluar a los concursantes.

Fregenal tomó la palabra para contextualizar su actuación y reconoció dificultades con la tonalidad del tango. "Los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse", se defendió el participante de 20 años, en su primera experiencia sobre un escenario televisivo. Jimena Barón lo respaldó públicamente y remarcó ese contexto frente al jurado: "Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario".