Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera

Yanina Latorre protagonizó un divertido e insólito incidente al aire durante la última emisión de LAM. La actual figura de SQP activó involuntariamente una llamada desde su teléfono celular hacia el de Ángel de Brito mientras el ciclo de espectáculos se transmitía en vivo. Al advertir que la comunicación entrante provenía de su colega, el conductor decidió atender el llamado frente a las cámaras sin sospechar que filtraría una conversación estrictamente privada.
Sorprendido por el llamado repentino en pleno desarrollo del programa, el periodista interrumpió el debate del estudio para atender el teléfono y acercó el aparato a su micrófono: “Discúlpenme que tengo que atender en vivo”.
Acto seguido, los espectadores del ciclo pudieron escuchar con total claridad los exabruptos que pronunciaba en el fondo sin percatarse del error: “Una campera de cuero, una pelotuda de mierda. No, no”. Al darse cuenta del accidente técnico, Latorre atinó a exclamar “Ay, no”.
La explicación de Yanina Latorre tras el llamado a Ángel de Brito
Intrigado por el exabrupto captado por los micrófonos, el conductor volvió a comunicarse de inmediato para pedirle explicaciones sobre a quién iban dirigidos semejantes insultos. Al responder el segundo llamado con soltura, la conductora apeló a la ironía manifestando “Hola. Soy mi mamá. Estoy saliendo del canal y no sé, sueño con vos”. Acto seguido, de Brito no dudó en encararla al aire: “¿A quién estabas puteando por una campera de cuero? Salió todo en vivo en LAM. ¿A quién estabas puteando?”.
Lejos de esquivar la pregunta o mostrar incomodidad, la periodista explicó con detalles la cómica secuencia doméstica que la llevó a insultar al aire mientras abandonaba el estudio. La mediática reveló que sus enojadas palabras no estaban dirigidas a ningún tercero, sino a su propia desatención a la hora de vestirse para encarar la noche porteña: “A mí misma porque me voy a una cena, hace un frío de cagarse y estoy en vestidito. Y le digo a Mónica: ‘Soy una pelot... que no me traje una campera de cuero’”. La insólita justificación provocó la risa inmediata del periodista en la transmisión.
El divertido ida y vuelta entre los emblemáticos colegas de la televisión cerró con la distensión habitual que manejan en la pantalla chica. Tras la sincera confesión sobre el vestuario, de Brito le recordó entre risas que “Escuchamos todo”, dejando en claro que cada palabra de la conversación privada había salido al aire sin filtro. Con la rapidez mental que la distingue, la rubia dio por terminado el desopilante blooper mediático lanzando una cómplice frase que descontracturó por completo el cierre del momento: “Se ve que no puedo vivir sin vos”.
El desopilante cruce no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la naturalidad con la que ambos resolvieron el accidente técnico al aire. El blooper sumó un nuevo capítulo a la extensa complicidad que une a la dupla de periodistas tras años de trabajo compartido. De esta manera, un momento de furia cotidiana terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más divertidos de la televisión argentina.