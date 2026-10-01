Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera Un accidente con el celular frente a las cámaras que filtró una conversación privada y generó una desopilante ida y vuelta en la pantalla. Agregar C5N en









La exangelita cometió un error en pleno vivo. Redes sociales

Yanina Latorre protagonizó un divertido e insólito incidente al aire durante la última emisión de LAM. La actual figura de SQP activó involuntariamente una llamada desde su teléfono celular hacia el de Ángel de Brito mientras el ciclo de espectáculos se transmitía en vivo. Al advertir que la comunicación entrante provenía de su colega, el conductor decidió atender el llamado frente a las cámaras sin sospechar que filtraría una conversación estrictamente privada.

Redes sociales Sorprendido por el llamado repentino en pleno desarrollo del programa, el periodista interrumpió el debate del estudio para atender el teléfono y acercó el aparato a su micrófono: “Discúlpenme que tengo que atender en vivo”.

Acto seguido, los espectadores del ciclo pudieron escuchar con total claridad los exabruptos que pronunciaba en el fondo sin percatarse del error: “Una campera de cuero, una pelotuda de mierda. No, no”. Al darse cuenta del accidente técnico, Latorre atinó a exclamar “Ay, no”.

La explicación de Yanina Latorre tras el llamado a Ángel de Brito Intrigado por el exabrupto captado por los micrófonos, el conductor volvió a comunicarse de inmediato para pedirle explicaciones sobre a quién iban dirigidos semejantes insultos. Al responder el segundo llamado con soltura, la conductora apeló a la ironía manifestando “Hola. Soy mi mamá. Estoy saliendo del canal y no sé, sueño con vos”. Acto seguido, de Brito no dudó en encararla al aire: “¿A quién estabas puteando por una campera de cuero? Salió todo en vivo en LAM. ¿A quién estabas puteando?”.

Lejos de esquivar la pregunta o mostrar incomodidad, la periodista explicó con detalles la cómica secuencia doméstica que la llevó a insultar al aire mientras abandonaba el estudio. La mediática reveló que sus enojadas palabras no estaban dirigidas a ningún tercero, sino a su propia desatención a la hora de vestirse para encarar la noche porteña: “A mí misma porque me voy a una cena, hace un frío de cagarse y estoy en vestidito. Y le digo a Mónica: ‘Soy una pelot... que no me traje una campera de cuero’”. La insólita justificación provocó la risa inmediata del periodista en la transmisión.