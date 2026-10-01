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Inesperada renuncia: una figura de Telefe se fue del canal en pleno programa

El periodista forma parte del panel de uno de los ciclos más exitosos y explicó que tomó la decisión por "problemas personales".

Una figura se fue de Telefe.

Una figura se fue de Telefe.

Uno de los programas más exitosos de Telefe es Cortá por Lozano y, en las últimas horas, sufrió una baja de último momento: un panelista renunció y dio los motivos de su salida en pleno programa. Se trata de cuestiones personales y aclaró que seguirá vinculado al canal.

Revelaron el motivo por el cual la famosa no estará en Cortá por Lozano y el clima tenso en el canal.
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La primera en irse fue Evangelina Anderson y luego un camarógrafo, pero en la emisión del miércoles anunciaron una nueva baja que golpea al equipo porque estuvo en el panel por un año y medio. Augusto Telias es quien abandona el ciclo.

La encargada de anunciarlo fue Vero, la conductora: "Hoy Augusto deja de ser parte de Cortá por Lozano. Una decisión que él ha tomado y que respetamos, que lamentamos, pero ha sido muy lindo tenerte con nosotros todos este tiempo".

Augusto tomó la palabra y expresó: "Para mí no es una decisión fácil, lo vengo pensando desde hace un tiempo. Es por cuestiones personales que ya hemos conversado mucho. Obviamente, del canal no me voy, sigo en Buen Telefe como siempre con policiales y, a veces, haciendo reemplazo en conducción".

Para mí, haber participado de este programa fue algo inesperado porque tengo 24 años en el canal y siempre me dediqué al periodismo 'serio' y me hizo muy bien. Estoy muy agradecido del reconocimiento, soy un tipo de laburo y que se hayan fijado en mí es un honor inolvidable. No soy el mismo en el noticiero después de haber pasado por acá, ahora allá me río y digo boludeces", cerró.

Sorprendente guerra entre dos figuras de Telefe: "Ya no se lo banca nadie"

La participante de MasterChef Celebrity, Edith Hermida, disparó con todo contra Andy Kusnetzoff y sorprendió porque ahora ambos comparten canal en Telefe, ya que el conductor volvió con PH: Podemos Hablar. La presentadora lo acusó de no dejar hablar a sus invitados y contó que se lleva mal con sus compañeros.

Sucede que presentaba un informe en su programa Bendita TV y aprovechó para dar su opinión al respecto: “Esta noche vamos a presentar otro informe para ganar amigos. Andy Kusnetzoff tiene su programa PH, Podemos Hablar, que es un éxito en Telefe, los sábados a la noche, donde él le dice consignas a los invitados. Bueno, algo que debería decir: ‘Que den un paso al frente los que no dejan hablar a sus compañeros’”.

Pero, lejos de terminar, continuó: “Él tendría que dar un paso al frente. Porque en la radio interrumpe a todo el mundo. ¡No deja hablar a nadie! Yo creo que ya no se lo debe bancar nadie ya”.

“Eso tendría que decir: ‘Que den un paso al frente los que se llevan mal con los compañeros de trabajo y también con los agentes de prensa’. Porque me dicen que traicionaría al aire. Igual conmig

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