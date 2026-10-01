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Marixa Balli contó la verdad por la que está enojada con Iván de Pineda y Andy Kusnetzoff

La exvedette rompió el silencio sobre dos episodios del pasado que todavía condicionan sus decisiones en la televisión.

La famosa apuntó contra los conductores.

La famosa apuntó contra los conductores.

La mediática Marixa Balli explicó públicamente por qué mantiene distancia con los conductores Andy Kusnetzoff e Iván de Pineda y por qué rechaza participar de sus respectivos programas en el canal de aire donde se desenvuelven los presentadores. La artista habló con un programa de espectáculos en televisión y dejó en claro que se trata de situaciones diferentes ocurridas tiempo atrás.

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El conflicto con el ciclo PH, Podemos Hablar se remonta a una invitación que, según la versión difundida por el periodista Ángel de Brito, habría sido cancelada a último momento y su lugar terminó ocupado por la actriz Florencia Peña. Balli confirmó que aquel episodio la molestó, aunque no detalló quién tomó concretamente la decisión.

Me invitaron para el primer programa hace unos años y sucedieron cosas que me molestaron. Entonces, yo dije que se olviden de mí”, explicó Balli a LAM en alusión a las figuras de Telefe. Y fue todavía más contundente al marcar su límite: “No me gusta que me jodan o que me molesten”.

Sobre Iván de Pineda, la versión presentada en LAM relacionó el distanciamiento con un antiguo desfile del que Balli habría quedado afuera. Sin embargo, la propia artista evitó confirmar los detalles y se limitó a marcar su decisión de no participar en Pasapalabra: “Basta, basta, basta, basta, no, basta. Se terminó ahí”.

A pesar de esa negativa, Marixa aclaró que mantiene un trato cordial con De Pineda: “Lo saludo, todo bien con Iván”. También explicó su manera de manejarse profesionalmente y su escaso interés por exponerse en cualquier ciclo: “No soy figurita difícil, tengo mis temas”, sostuvo.

A Marixa Balli le hicieron una nota en un móvil.

A Marixa Balli le hicieron una nota en un móvil.

Qué dijo Andy Kusnetzoff sobre el enojo de Marixa Balli

Andy Kusnetzoff fue abordado posteriormente por el equipo de LAM y reconoció que entiende el enojo de Balli. Ante la versión de que la habían bajado de una emisión el mismo día, después de haberse preparado para participar, respondió: “Tiene razón”.

El conductor, sin embargo, diferenció su responsabilidad general al frente de PH de la decisión puntual que habría originado el conflicto. Según explicó, no intervino directamente en aquella determinación y señaló que se trató de una cuestión vinculada con la producción del programa.

Kusnetzoff profundizó su postura y volvió a respaldar el planteo de la artista: “Como conductor, Marixa, tenés razón”. De esa manera, evitó polemizar con Balli y reconoció que, si los acontecimientos ocurrieron como fueron relatados, comprendía perfectamente su reacción.

Además, Andy manifestó su intención de intentar recomponer el vínculo. “Le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar un audio”, anticipó, y expresó su deseo de que puedan superar aquella situación: “Ojalá que podamos revertirlo y que venga”.

El escenario es diferente con Iván de Pineda, quien hasta las últimas publicaciones consultadas no había dado su versión sobre el episodio. Balli tampoco quiso profundizar públicamente en aquel conflicto y mantuvo su límite, mientras que Kusnetzoff optó por reconocer su responsabilidad como conductor y buscar un acercamiento.

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