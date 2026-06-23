"Le dijo de todo": Ángel de Brito dio detalles de la tremenda discusión que tuvieron Nico Occhiato y Flor Peña por la fake news

El conductor de LAM reveló el fuerte trasfondo de la sorpresiva salida de la actriz de Luzu TV tras el escándalo por la información falsa que dio al aire.

El drástico despido de Florencia Peña de Luzu TV , tras haber difundido al aire una delicada información falsa sobre la salud de Jorge Messi , el padre de Lionel , desató un verdadero escándalo en el mundo del streaming. Luego de que Nicolás Occhiato se mostrara tajante con la desvinculación, el panorama lejos de calmarse promete ingresar en un terreno de fuerte conflicto legal entre las partes.

La principal novedad en este frente judicial fue revelada por el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano, quien anticipó que hoy mismo se llevará a cabo una reunión entre la actriz, el abogado Fernando Burlando y las autoridades del canal de streaming .

Este encuentro funcionará como una instancia previa a iniciar acciones legales, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que evite un juicio millonario, en el cual Peña planea reclamar la totalidad de su contrato y un resarcimiento por el modo en que fue echada.

El profundo malestar de la conductora radica justamente en el trato recibido por parte del dueño de la productora. Los detalles de esa tensa trastienda salieron a la luz a través de La Barby en Bondi, el canal de streaming de Ángel de Brito , donde describió que la salida no tuvo nada de pacífica: “ Parece ser que no fue todo amistoso que digamos , en el día que la cagaron a pedos. La cagaron a pedos y fuerte ”.

“El señor (Occhiato) le gritó, le gritó aparentemente y ella dijo ‘yo soy una figura mi amor’. Parecería ser que ella fue a una oficina, lo voy contar en potencial, y el señor le dijo de todo ”, aseguró la panelista sobre el ataque de furia del productor.

Según trascendió, Florencia Peña no toleró las formas ni los gritos del joven empresario, argumentando su trayectoria en el medio. “Soy un Florencia Peña, soy figura, qué hace este pibito gritándome. Se lo habría contado ella a Burlando, Burlando dijo ‘vamos con todo’” aseguró la integrante del ciclo.

Por último, Ángel de Brito se sumó al debate con una mirada sumamente crítica y sin filtros hacia los dos protagonistas del escándalo. Con su habitual estilo, el periodista de espectáculos dejó en claro su postura frente al manejo del canal y el historial de la actriz: “Los dueños tiene que aprender, que las figuras siguen siendo figuras. Me extraña de Flor Peña que haya renunciado esta vez, porque las 800 veces anteriores no renunció. El cantando era un fracaso y no renunciaba, La p… ama era un fracaso y no renunciaba”.

Flor Peña le iniciaría acciones legales a Luzu TV

Luego de haber echado por tierra las versiones iniciales en sus redes sociales, Ángel de Brito se desdijo este lunes 22 de junio durante la emisión de LAM y ratificó que Florencia Peña avanzará por la vía judicial contra Luzu TV. La determinación de la actriz surge como respuesta inmediata a su conflictiva e inesperada desvinculación de la señal de streaming tras el revuelo que provocó en el vivo del programa.

Redes sociales

"Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales, yo creía que no, para mí la convenció Fernando Burlando", arrancó exponiendo el periodista en la pantalla de América TV. En esa misma línea, el conductor dio detalles sobre la fuerte exigencia económica que la defensa de la artista planea poner sobre la mesa de negociaciones: "Pero quiero hacer una salvedad, lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato, hasta diciembre, si no le pagan a la brevedad carta de documento".

Para finalizar, el líder del ciclo de espectáculos contextualizó la firme postura de Florencia Peña frente a las autoridades de la productora y recordó un antecedente directo que habría colmado la paciencia de la conductora. "Porque ya venía ella con la mala experiencia del Cantando que estuvo rogando muchos meses para que le pague Tinelli", concluyó de manera categórica.