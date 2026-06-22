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El mensaje de Nico Occhiato dedicado a Lionel Messi tras el escándalo con Luzu TV

El conductor de Nadie dice nada asistió a la victoria de la Selección argentina ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos y escribió unas sentidas palabras luego del furcio de Florencia Peña.

Occhiato para Messi.

Occhiato para Messi.

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Luego del escándalo con Luzu TV que dejó al stream en el foco del conflicto por la fake news de Florencia Peña sobre el cuadro de salud del padre de Lionel Messi, Nico Occhiato le dedicó un posteo al capitán de la Selección argentina e incluyó fotos.

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Tras no haber podido estar presente en el primer partido porque se dividieron las acreditaciones entre los influencers que fueron por Luzu, le tocó a Occhiato estar presente con Marcos Giles, Pulpo y otro de los integrantes del canal.

En el posteo incluyó una foto de Lionel Messi y el video del segundo gol. En medio de todo el escándalo intentó olvidarse y escribió: “Qué lindo que es ser argentino lpm”.

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Esto se dio en el mismo partido en el que Lionel Messi volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del fútbol. El capitán de la selección argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 18 tantos en la máxima cita del fútbol, superando la marca que compartía con el alemán Miroslav Klose.

Habló Lionel Messi tras la victoria ante Austria en el Mundial 2026: "Lo vivo muy especial"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, habló tras marcar el doblete que le dio la victoria ante Austria en la segunda fecha del Mundial 2026 y, en medio de todas las polémicas, se enfocó solo en lo deportivo. “Lo vivo especial como siempre lo viví, yo disfruto de jugar al fútbol”, expresó.

"Estoy muy feliz por el triunfo, sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene", indicó el argentino para la FIFA y agregó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros".

En la misma línea, en conferencia de prensa, habló también por sus compañeros: "Este grupo disfruta de ver a la gente así, de poder darle este tipo de alegrías. Gracias a dios ya le pudimos dar varias alegrías. Intentaremos seguir estando en esta sintonía".

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