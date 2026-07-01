Laura Ubfal destrozó a Marcos Giles por sus gestos obscenos: "Machista asqueroso"

La polémica que envuelve al influencer Marcos Giles volvió a escalar en las últimas horas luego de que la periodista Laura Ubfal lanzara un durísimo descargo contra el integrante de Luzu TV, a raíz de un video viral registrado durante la cobertura del Mundial 2026 .

En las imágenes, el influencer quedó en el centro de las críticas por un comentario y un gesto obsceno realizado mientras entrevistaba a un hincha, una situación que rápidamente generó un fuerte rechazo en redes sociales y reabrió el debate sobre los límites del humor en el streaming.

Lejos de bajar el tono, Laura Ubfal calificó sin rodeos al joven influencer durante su participación otro envío de una señal digital. La periodista afirmó: "Marquitos Giles es un machista asqueroso" . Su intervención no solo apuntó al episodio viral, sino también a una serie de conductas que, según sostuvo, vienen repitiéndose en las apariciones públicas del creador de contenidos.

La controversia también volvió a colocar bajo la lupa la relación de Giles con Ángela Torres , ambos integrantes de Luzu TV, especialmente después de otros episodios recientes que habían generado repercusión, como la filtración accidental de un chat privado . Aunque la cantante no protagonizó esta nueva polémica, su nombre volvió a aparecer en el debate debido a las declaraciones de Ubfal en en La Linterna, por Bondi Live, sobre cómo reacciona frente a las actitudes de su pareja.

La periodista fue categórica desde el comienzo de su análisis. "Marquitos Giles es un machista asqueroso. Es un chico joven, futbolista, pero las cosas que hace y dice incomodan a Angelita" , expresó durante su programa, de manera tal que dejó en claro que, a su entender, el problema no se limita al video viral sino a una forma reiterada de comportarse frente a las cámaras.

NADIE SE LO VEIA VENIR Laura ubfal apunto contra Marcos Giles porque según ella podria estar un poco mas descontruido y a Valen Rizutti le dio por hacerle una nota a Macri pic.twitter.com/LLEo38AgT1

Ubfal también hizo referencia al vínculo sentimental del influencer con Ángela Torres y buscó separar la cuestión personal de la conducta pública. "Ángela es una chica muy inteligente, que estará enamorada, yo la entiendo. El chico tendrá un montón de cosas buenas, pero tiene esas cosas de machito, de la cancha. Fue bastante repudiado en redes por gestos que no voy a reproducir", sostuvo, reforzando su crítica hacia las actitudes que considera impropias.

La conductora profundizó además sobre el tipo de humor que observa en el integrante de Luzu TV. "Hace un montón de chistes machistas y en el equipo hay muchas mujeres que se los festejan. Ángela no se los festeja tanto", afirmó, sugiriendo que existe una naturalización de ese comportamiento dentro del entorno del streamer, algo que, según su mirada, contribuye a sostener esas conductas.

Finalmente, Ubfal cerró su descargo con una reflexión más amplia sobre las nuevas generaciones y la evolución de determinados discursos. "Esto no tiene que ver con el amor, sino con la actitud de un chico joven que podría estar más deconstruido, como es Marcos Giles", concluyó.