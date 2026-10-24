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Es cantante, estaba de novio con una famosa y fue visto a los besos con otra

La periodista Pochi de Gossipeame reveló que el artista estuvo con una mujer en un boliche y él mismo admitió que terminó todo su vínculo con la influencer.

El cantante se separó de su novia influencer.

El cantante se separó de su novia influencer.

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El cantante Lauty Gram estaba en pareja con la influencer Luchi Patrone, pero fue visto a los besos con otra mujer en un boliche. La información fue dada por Pochi de Gossipeame, quien también reveló que se separaron.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
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“Un grupito de chicas se encuentra en un boliche a un exnovio de la China Suárez, diría que el último después de Mauro Icardi. Entonces le dicen: ‘Che, no queremos sacar una foto con vos’, y le dice que no”, contó la periodista.

Y agregó: “La chica le pregunta: ‘¿Por qué no te deja tu novia?’. Y dice: ‘No, ya no estoy más de novio’. Y al rato lo ven con una castaña a los besos en la pista”.

Fue entonces que, tras el enigmático, reveló al público que en realidad hablaba del cantante conocido: Este cantante es Lauty Gram, ¿se acuerdan?, que estaba saliendo con Luchi Patrone, parecían que estaban de novio, pero esta relación llegó a su fin”.

Revelaron el momento de tensión que vivieron la China Suárez y Mauro Icardi en México: "Mala onda"

La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un incómodo momento familiar durante sus vacaciones en Playa del Carmen, México. La pareja viajó desde Miami, Estados Unidos, acompañada por la madre y los hijos de la actriz para disfrutar de un exclusivo complejo turístico, pero la tranquilidad duró muy poco tiempo.

El reconocido periodista Rodrigo Lussich reveló todos los detalles de esta particular estadía compartida, tras recibir información exclusiva. "Desde el fin de semana que está la China Suárez con sus hijos con Icardi y la madre de la China", afirmó tajante el conductor al aire.

Tras los dichos del conductor en en la pantalla de Intrusos por América TV, la fuerte tensión estalló cuando otros huéspedes del hotel notaron una dura escena doméstica mientras la pareja caminaba por los pasillos de las instalaciones. Según el polémico testimonio que leyó Rodrigo Lussich, la dinámica fue hostil: "Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él".

Este palpable clima de incomodidad desató diversas teorías cruzadas en el panel del ciclo televisivo, intentando descifrar el origen del fuerte fastidio del deportista. En este tenso contexto, la panelista Paula Varela no dudó en analizar el comportamiento de los menores y sentenció sin filtros: "Alguna cagada se mandaron".

Más allá del insólito conflicto familiar, Natalie Weber explicó que el viaje también responde a urgentes compromisos laborales tras la salida del jugador del Galatasaray de Turquía. "Fueron a México porque ya había dos reuniones pactadas y mezclaron un poco de diversión. Es un lugar muy lindo para vivir para la familia", aseguró la periodista.

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