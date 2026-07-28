Gran Hermano: quién fue eliminado del reality con un contundente voto del público Un participante de Generación Dorada quedó afuera de la casa con el 77,2% de nominación en contra y prácticamente sin respaldo de sus compañeros. Agregar C5N en









Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. Redes sociales

Gran Hermano tuvo una noche de lunes tensa, con la gala de eliminación más caliente que se recuerde. Sebastián "Cola" Almeida fue eliminado del realiti con un contundente voto del público.

El diseñador se llevó e l77,2% de las nominaciones en contra ante el 22,8% de Alejandra Majluf que se llevó en una placa negativa que empezó con 5 participantes de la edición Generación Dorada.

Si bien la velada arrancó con más participantes, Santiago del Moro fue llevando tranquilida a medida que trasncurrió la transmisión en vivo de Telefe: Tamara Paganini fue la primera en salvarse al recibir solo el 2% de los votos, Matías Hanssen la siguió con el 2,3% y Mariela Prieto quedó a salvo con el 7,3%.

¡COLA ES EL NUEVO ELIMINADO DE GRAN HERMANO!



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Una despedida emotiva y sin rencores Antes de atravesar la puerta del reality, Cola Almeida dejó un mensaje conciliador para todos los jugadores del reality: "Jueguen con la cabeza, pero también con el corazón. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento".