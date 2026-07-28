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Gran Hermano: quién fue eliminado del reality con un contundente voto del público

Un participante de Generación Dorada quedó afuera de la casa con el 77,2% de nominación en contra y prácticamente sin respaldo de sus compañeros.

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. 

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. 

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Gran Hermano tuvo una noche de lunes tensa, con la gala de eliminación más caliente que se recuerde. Sebastián "Cola" Almeida fue eliminado del realiti con un contundente voto del público.

El arquero necesitó de la ayuda de los vecinos y lo agradeció con un regalo.
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El diseñador se llevó e l77,2% de las nominaciones en contra ante el 22,8% de Alejandra Majluf que se llevó en una placa negativa que empezó con 5 participantes de la edición Generación Dorada.

Si bien la velada arrancó con más participantes, Santiago del Moro fue llevando tranquilida a medida que trasncurrió la transmisión en vivo de Telefe: Tamara Paganini fue la primera en salvarse al recibir solo el 2% de los votos, Matías Hanssen la siguió con el 2,3% y Mariela Prieto quedó a salvo con el 7,3%.

Cuando los dos jugadores quedaron en el duelo mano a mano, el conductor lanzó un juego para que cada hermanito se parara atrás de quien quería que se quedara en la casa: la única que respaldó a Almeida fue Charlotte Canigggia. Por el contrario, todo el resto del grupo respaldó a Majluf.

Una despedida emotiva y sin rencores

Antes de atravesar la puerta del reality, Cola Almeida dejó un mensaje conciliador para todos los jugadores del reality: "Jueguen con la cabeza, pero también con el corazón. Los quiero, chicos. Soy feliz, cumplí un sueño. Me voy bien, me voy contento".

Después miró a cámara y dejó unas palabras emotivas para su compañero Juan Pablo "Devi" De Vigili, con quien se llevó muy bien adentro de la casa: “¡Devi, te amo!”, lanzó con un grito.

Almeida es un director creativo, conductor de eventos corporativos de 41 años y apasionado practicante de crossfit. Ni bien llegó a la casa capturó la atención de la audiencia desde el primer minuto gracias a su look, sus lentes de sol y un llamativo tapado de piel con el que cruzó la pasarela.

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