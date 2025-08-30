IR A
La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

La influencer compartió con sus seguidores la imagen del duro golpe y que la dejó en el hospital.

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La exparticipante de Gran Hermano conocida como la "Tana" Fenocchio sufrió una grave accidente con su moto y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Taylor Swift y Travis Kelce se casan: Conocé las últimas noticias
La mediática se encargó de decir a sus seguidores en redes sociales cómo se encuentra y dio los detalles del siniestro con una foto donde se la ve tirada en plena calle, en el medio de la noche, y que ilustró con el título "CHOQUE".

El incidente ocurrió este viernes por la noche en la localidad de Caseros, en la Provincia de Buenos Aires, y según dijo “Estoy bien, fueron sólo golpes, raspones e hinchazón. La recomendación fue reposo”.

La idea de la mediática era llevar tranquilidad a sus amigos y fanáticos y aclara que aunque trató no pudo esquivar el golpe. Entonces, decidió subir la imagen a una historia de Instagram para iliustar el desafortunado momento.

Katia "La Tana" Fenocchio en redes sociales

¿Quién es "La Tana" de GH?

"La Tana" es Katia Fenocchio, una influencer y exparticipante de la edición 2025 de Gran Hermano, conocida por su pasión por las motocicletas y su distintivo vehículo rosado. Le gustan las motos porque son su medio de vida, ya que trabaja como delivery, pero también son una parte fundamental de su identidad y estilo, reflejado en su contenido de redes sociales donde comparte su amor por las motos y los tatuajes.

