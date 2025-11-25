Donald Trump, ante la escalada militar contra Venezuela: "Si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en medio de la tensión por el despliegue militar en el Caribe y expresó: "Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien".
Desde el Air Force One, el líder republicano expresó su preocupación por la escalada militar entre ambos y países y reconoció: "Puede que hable con él, ya veremos, pero lo estamos discutiendo con los diferentes equipos, pero puede que hablemos de Venezuela".
En una conversación informal con periodistas, el mandatario fue consultado sobre la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, en la que Maduro figura como líder. Trump evitó revelar los objetivos concretos de su estrategia hacia Venezuela, pero acusó al régimen de haber causado “muchos problemas” y de haber enviado a millones de personas a Estados Unidos, incluyendo presos, narcotraficantes y miembros del Tren de Aragua.
“Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a Estados Unidos. Y no estamos contentos con eso”, afirmó.
Desde hace varios meses, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones que aparentemente transportaban drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas señaladas como narcoterroristas.