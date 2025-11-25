Donald Trump, ante la escalada militar contra Venezuela: "Si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien" El presidente de Estados Unidos advirtió a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la escalada militar entre ambos países: "Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien", expresó. Por







Trump advirtió a Maduro, antes de subir al Air Force.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en medio de la tensión por el despliegue militar en el Caribe y expresó: "Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien".

Desde el Air Force One, el líder republicano expresó su preocupación por la escalada militar entre ambos y países y reconoció: "Puede que hable con él, ya veremos, pero lo estamos discutiendo con los diferentes equipos, pero puede que hablemos de Venezuela".

Embed | EN VIDEO — El Presidente Donald Trump sobre Nicolás Maduro: “Si podemos hacerlo por las buenas está bien, y si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien”. pic.twitter.com/VbwsIO0EUP — UHN Plus (@UHN_Plus) November 26, 2025 En una conversación informal con periodistas, el mandatario fue consultado sobre la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, en la que Maduro figura como líder. Trump evitó revelar los objetivos concretos de su estrategia hacia Venezuela, pero acusó al régimen de haber causado “muchos problemas” y de haber enviado a millones de personas a Estados Unidos, incluyendo presos, narcotraficantes y miembros del Tren de Aragua.

“Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a Estados Unidos. Y no estamos contentos con eso”, afirmó.