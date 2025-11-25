El descargo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente" A través de un video en su cuenta de Instagram, el artista venezolano contó su versión del altercado con la tripulación de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador-Miami, que culminó con su expulsión de la aeronave.







El cantante y empresario venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez protagonizó un escándalo en un vuelo de American Airlines, que cubría la ruta Quito-Miami, donde fue expulsado de la aeronave tras un altercado con la tripulación. En un video de más de 10 minutos, el artista realizó en redes sociales un descargo y relató lo sucedido: "Me sentí humillado, me sacaron como a un delincuente", expresó.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el Puma envió un mensaje a sus fanáticos: “Quiero agradecer a toda la prensa desde la Argentina hasta España por su preocupación por mi persona. Infinitas gracias por tratar de indagar la verdad respecto de lo ocurrido. Fue un hecho lamentable, que quiero explicarlo y decirlo de mi propia boca para que no haya confusión”, arrancó Rodríguez.

En ese sentido, el Puma recordó que lleva más de seis décadas viajando en aviones de todo tipo y que siempre eligió esa aerolínea por sus conexiones. Además, explicó que siempre viaja con un bolso donde guarda sus medicinas, imprescindibles tras su trasplante de pulmón. "Y yo siempre he sido puntual en mi vida y no era la excepción, estaba ahí. Desde muy temprano, reitero, sin dormir. Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas... Hay millones de personas trasplantadas que le pueden contar lo que yo le estoy contando", señaló.

Tras un show en Quito, se dirigió al aeropuerto sin haber dormido, el autor de “Agárrense de las manos” agregó que, esta vez, lo colocaron en la primera fila, un sitio que suele esquivar porque no le permite tener objetos sobre las piernas ni en las manos. Luego añadió: “Y meto ese bolso debajo del asiento, y efectivamente lo hice, pero vino el jefe de cabina de los asistentes de vuelo y me dice que no puede estar ahí abajo”, según relató.

De acuerdo a su relato, accedió a darle el bolso al tripulante de cabina para guardarlo en un compartimento, pero, segundo después, el Puma lanzó un comentario agresivo que fue escuchado por otro miembro de la tripulación: "Dije: ‘Este muchacho es un poco tonto’, porque era algo muy simple de resolver”.

Embed #AHORA | Expulsan de un avión a José Luis Rodríguez "El Puma" por altercado con la tripulación.Cuando se dirigía a los pasajeros para notificarles lo sucedido, el capitán de la Aeronave visiblemente enojado le gritó que descendiera del vuelo que cubría la ruta Ecuador… pic.twitter.com/Fgma3P1Q1v — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 25, 2025 El Puma reconoció que hizo un comentario desafortunado sobre la situación, lo que derivó en un malentendido con la tripulación. "Literalmente la palabra fue pendejada, para nosotros la palabra 'pendejada' es como decir tontería... Entonces, viene y me dice: 'Voy a hablar con el capitán para ver si te quedas en el avión o te botamos del avión'", recordó. El intento de diálogo con el capitán no prosperó y, pese a pedir disculpas en varias oportunidades, el cantante terminó siendo obligado a bajar del avión. "Voy y le pido disculpas a este muchacho Coronado y a la muchacha... Tres veces les pedí disculpa. Tres. Me humillé y le digo: 'Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto'", expresó. Acto seguido, Rodríguez describió la humillación que sintió al ser desalojado."Me echaron realmente como un delincuente", afirmó, al tiempo que aclaró que no responsabiliza a toda la compañía por lo ocurrido. En el cierre de su mensaje, Rodríguez pidió una disculpa oficial de la aerolínea y reflexionó sobre las condiciones actuales de los vuelos comerciales."Espero una disculpa de American Airlines y espero que no vuelva a pasar esto... Cuando veo pasar una persona voluminosa a la parte turística, de turista, pues oro por él porque es muy difícil lo que está pasando con la aviación", expresó. Mirá el descargo completo del Puma Rodríguez tras el escándalo en el avión Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Luis Rodriguez (@elpumaoficial)