Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza, el exproductor de Gran Hermano acusado por trata y corrupción de menores

El primer ganador del reality habría integrado una banda que se encargaba de abusar y explotar sexualmente a varones durante más de 20 años. El proceso judicial se realiza en el Tribunal Oral Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Tribunal Oral Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó el juicio contra el exproductor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, quien es juzgado por los delitos de asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores.

Travel Sale 2025: 6 recomendaciones para evitar caer en estafas
La audiencia ya comenzó y está a cargo del tribunal compuesto por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni. La acusación será encabezada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes presentarán sus argumentos contra el exganador del reality.

Marcelo Corazza

La Fiscalía busca demostrar las acusaciones contra Corazza, quien tiene una acusación por haber formado parte de una banda que se encargaba de reclutar varones, sobre todo menores, para “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

En una primera información brindada por Lape Club Social, al productor se le atribuyeron siete cargos en su contra de menores de edad. "Víctimas con acceso carnal, daños a la salud de las víctimas y daños ultrajantes", indicó Mauro Szeta.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, de la Sala IV declararon improcedente el recurso presentado e iniciará el juicio, el cual fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.

La solicitud argumentaba que había dos recursos de queja ante la Corte Suprema aún pendientes, pero indicaron que no detienen el proceso de avance. Por eso, no existirían impedimentos para frenar la instancia oral.

El funcionamiento de esta banda se habría dado entre 1999 hasta marzo del 2023. Y la investigación habría sido liderada por Rolando Angelotti y contaba, entre sus miembros, al productor, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar.

La causa inició el 24 de octubre del 2022 luego de una denuncia de una víctima que declaró ser abusada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personal (PROTEX) cuando tenía entre 11 y 13 años. Ante eso, se ordenó la detención de Corazza el 20 de marzo del 2023 por un hecho que ocurrió en 2021.

En junio del 2024, el juez federal Ariel Lijo lo llevó a juicio oral y a ampliar el procesamiento de Corazza con prisión preventiva y lo consideró como imputado.

