Video: luchador de MMA se desplomó en pleno combate y falleció en la que era su pelea debut

El suceso ocurrió la noche del viernes 21 de noviembre en el Estadio Cicero, en la ciudad estadounidense de Chicago, durante la tercera y última ronda del evento Matador Fighter Challenge, donde Johnson hacía su debut en la modalidad de boxeo tailandés.
Según reportó Infobae, el enfrentamiento se desarrollaba con normalidad hasta que, cerca del final de la tercera ronda, Johnson cayó al suelo. De inmediato, el personal médico presente en el recinto brindó atención y se aplicaron maniobras de reanimación y primeros auxilios.
El luchador fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Loyola, pero lamentablemente se confirmó su muerte a las 00:01 horas del sábado 22, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook.
El luchador Isaac Johnson se desploma en el ring y luego muere
Declaraciones y contexto de una muerte inesperada
El promotor del evento, Joe Goytia, confirmó la noticia y se mostró profundamente afectado por el trágico desenlace. También envió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Johnson. Goytia aseguró que el peleador había superado el examen físico obligatorio exigido por las autoridades regulatorias antes de subir al cuadrilátero.
Isaac Johnson, quien también se desempeñaba como productor musical y DJ, era padre de una nena. Su fallecimiento generó una ola de apoyo para sus allegados, amigos y familiares, quienes pidieron respeto y privacidad.
La investigación para determinar las causas de la muerte está en curso
Las autoridades de Chicago dieron inicio a múltiples investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. La policía de Cicero inició una pesquisa y puso fecha para una autopsia, con el fin de encuadrar la causa y definir de forma precisa el motivo del deceso.
Adicionalmente, el Departamento de Regulaciones Financieras y Profesionales de Illinois (IDFPR) informó que avanzará a fondo con el análisis de lo ocurrido en el combate, que derivó en la muerte del luchador. Sin embargo, los organizadores del evento y las autoridades son cautelosos: aguardan los resultados de la autopsia para determinar los motivos exactos de este trágico final.