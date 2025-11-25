Video: luchador de MMA se desplomó en pleno combate y falleció en la que era su pelea debut La comunidad de las artes marciales mixtas (MMA) de Chicago, Illinois, está de luto tras la trágica muerte de Isaac T. Johnson, un luchador de 31 años que falleció luego de desplomarse en el ring durante un combate de Muay Thai. Por







Isaac Johnson murió a sus 31 durante un combate de Muay Thai

El suceso ocurrió la noche del viernes 21 de noviembre en el Estadio Cicero, en la ciudad estadounidense de Chicago, durante la tercera y última ronda del evento Matador Fighter Challenge, donde Johnson hacía su debut en la modalidad de boxeo tailandés.

Según reportó Infobae, el enfrentamiento se desarrollaba con normalidad hasta que, cerca del final de la tercera ronda, Johnson cayó al suelo. De inmediato, el personal médico presente en el recinto brindó atención y se aplicaron maniobras de reanimación y primeros auxilios.

El luchador fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Loyola, pero lamentablemente se confirmó su muerte a las 00:01 horas del sábado 22, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook.

El luchador Isaac Johnson se desploma en el ring y luego muere Infobae Declaraciones y contexto de una muerte inesperada El promotor del evento, Joe Goytia, confirmó la noticia y se mostró profundamente afectado por el trágico desenlace. También envió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Johnson. Goytia aseguró que el peleador había superado el examen físico obligatorio exigido por las autoridades regulatorias antes de subir al cuadrilátero.

Isaac Johnson, quien también se desempeñaba como productor musical y DJ, era padre de una nena. Su fallecimiento generó una ola de apoyo para sus allegados, amigos y familiares, quienes pidieron respeto y privacidad.