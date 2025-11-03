Las vacaciones en familia de Flor Peña en el Caribe: "Los mejores viajes siempre son juntos" La actriz compartió en sus redes su viaje a la playa en República Dominicana junto a sus tres hijos, su esposo, Ramiro Ponce de León; y su madre, Norma Finoli.







Flor Peña junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, de vacaciones en el Caribe Instagram

Flor Peña está de vacaciones junto a su familia en el Caribe y no perdió la oportunidad de compartir cada instante en sus redes sociales de sus días de relax. “Los mejores viajes siempre son juntos”, celebró el momento.

La actriz diagramó un viaje soñado junto a sus tres hijos, Juan y Tomás Otero, ambos de su relación con Mariano Otero, y Felipe; su esposo, Ramiro Ponce de León y su madre, Norma Finoli.

La también humorista eligió Miches, una pequeña localidad costera ubicada en la provincia de El Seibo, en la costa noreste de República Dominicana, para disfrutar del sol, la arena y el mar bien acompañada a pura diversión

“Nuestros primeros días en el paraíso”, publicó en su primer carrusel en Instagram con fotografías y videos en la playa, jugando partido de tenis y hasta celebrando una noche de Halloween en el exclusivo hotel en el que se hospedan.

En otro posteo, eligió instantáneas más familieras junto a sus hijos, después una grupal con todos los integrantes que viajaron al Caribe y no faltaron algunas románticas junto a su esposo donde se los ve a los besos, abrazos y sonrisas.

"Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre. ¡Los amo fuerte!", escribió agradeciendo los días juntos.