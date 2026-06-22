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Las propuestas hot que recibió Sofi Martínez mientras cubre el Mundial 2026

La notera del canal de aire develó en vivo los mensajes, cruces y anécdotas que surgieron durante su experiencia en la cobertura de la Copa del Mundo.

Sofi Martínez protagonizó un momento sorpresivo en el que habló de ofertas indecentes.

Sofi Martínez protagonizó un momento sorpresivo en el que habló de "ofertas indecentes".

La periodista deportiva Sofi Martínez volvió a quedar en el centro de la escena durante la cobertura del Mundial 2026, no solamente por su trabajo periodístico, sino también por una serie de confesiones inesperadas que surgieron al aire sobre los mensajes, el coqueteo y las situaciones que atraviesa mientras sigue el evento futbolístico desde Estados Unidos, México y Canadá. En medio del clima mundialista, la periodista deportiva protagonizó un divertido intercambio con la exparticipante de Gran Hermano y actual notera, Lucila "La Tora" Villar, quien decidió exponerla públicamente con humor.

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La charla ocurrió durante uno de los principales programas de la señal de aire donde las dos integrantes de la cobertura mundialista compartieron detalles de lo que sucede detrás de cámaras. El disparador fue una confesión de la exparticipante de Gran Hermano y actual notera, La Tora, quien contó que recibe mensajes privados de futbolistas y personas vinculadas al torneo. “¿Vos viste lo que son los chongos acá? Yo cuando hago notas no soy ninguna boluda”, lanzó entre risas.

El comentario en Cortá por Lozano (Telefe) abrió la puerta para hablar de las propuestas hot, los mensajes por redes sociales y la dinámica particular de un evento internacional donde conviven jugadores, periodistas, hinchas y figuras de distintos países. Según relató Villar, después de los partidos muchos futbolistas quedan en un ambiente de celebración y eso genera situaciones inesperadas. “ Todo torso... ¿pero qué pasó? ¿hay algo por ahí?”, fue la pregunta que apareció en tono de broma durante la conversación.

La propia Sofi Martínez terminó admitiendo que los grandes eventos deportivos también funcionan como espacios para conocer gente y socializar. “La verdad es que voy a ser sincera... los eventos estos se prestan para socializar, para conocer gente”, reconoció la periodista, aunque aclaró que el ritmo de trabajo del Mundial muchas veces deja poco margen para algo más.

Las confesiones de Sofi Martínez y La Tora

El momento más viral llegó cuando La Tora decidió “quemar” a Sofi Martínez recordando una situación que ambas habían vivido durante la cobertura. “El otro día estábamos en la cancha, volviendo, y vemos un par de jugadores y empezamos a decir ‘mirá este qué bien que está’”, contó Lucila Villar, generando las risas del estudio.

Cuando Sofi intentó despegarse de la situación, su compañera no dudó en responderle: “No te hagas la boluda que vos estabas conmigo”. La frase rápidamente se convirtió en el eje de la charla, porque dejó en evidencia la complicidad entre ambas periodistas y el tono relajado con el que viven la experiencia mundialista.

La conversación siguió con un debate sobre los jugadores uruguayos y argentinos. Martínez sorprendió con una opinión personal: “Tengo una teoría, que es que los uruguayos son más lindos que la media. ¿Bancan?”. La Tora respondió con humor defendiendo a los argentinos: “La carne argentina es mucho más linda en hombre, mujer, lo que sea”.

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