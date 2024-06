Las predicciones del tarot sobre quién será el próximo eliminado en Gran Hermano

Tarot La Rueda de la Fortuna se erige como un símbolo intrigante de cambios cíclicos y fuerzas cósmicas. Pexels

Sin embargo, tarotistas en redes sociales brindaron sus predicciones sobre el casi final del ciclo y pronosticaron quién será el próximo eliminado de Gran Hermano el domingo. Si bien existen también otras encuestas, en las que los usuarios pueden votar, en este caso las cartas de tarot y las energías disponibles del reality son las encargadas de vaticinar al próximo expulsado.

Para sorpresa de muchos, las cartas del tarot pronosticaron que Bautista Mascia será el próximo eliminado de Gran Hermano. Aunque, en otras encuestas publicadas también en la red social de X, adelantaron que el ganador de esta edición será Bautista, seguido por Emmanuel.

Lo cierto es que el próximo domingo 30 se define cómo quedará la final con los tres jugadores ya definidos entrará un exparticipante para hacer campaña y que pedir que se queden junto con ellos. Está previsto que, para Emmanuel entre Isabel, para Darío entre Chula y para cualquier bro, Lisandro.

El comentario que desató el enojo de Furia de Gran Hermano durante una entrevista: "¿Quién sos?"

Juliana "Furia" Scaglione protagonizó un nuevo cruce en la televisión pero esta vez fuera de la casa de Gran Hermano 2023, donde se convirtió en la participante que más enfrentamientos tuvo con el resto de sus compañeros.

Tras su eliminación del reality de Telefe, Furia debe visitar distintos programas y canales tal como hicieron todos sus excompañeros de convivencia y en esta ocasión participó de Bendita TV, el ciclo que conduce Beto Casella en El Nueve, donde mantuvo un fuerte intercambio con una de las panelistas.

“Dijiste varias veces ‘mogólico’ para insultar, me molestó lo del HIV y que quieras sacar a la gente del closet en contra de su voluntad”, disparó Romina Scalora, comentario que molestó a Juliana y que no puedo disimular. ”Lo hiciste con Mauro, lo hiciste con el Chino y mirando a una cámara así que sabías bien lo que estabas haciendo”, agregó la periodista.

Furia Scaglione

Entonces la doble de riesgo arremetió: "¿Y vos qué sos? ¿Defensora de pobres? No entiendo. ¿No entendés que es un reality show y que somos personajes? Demasiado que estoy acá sentada y tenés la posibilidad de hablar conmigo, cuando uno mira una serie no tiene la posibilidad de preguntarle nada al personaje, era un juego lo tenés que entender”.

"¿No te gustó mi personaje? Te lo recontra acepto. Que disparé 16 veces a gente y pude sacar a los jugadores gracias a que la gente me apoyó, la verdad es que lo tenés que aceptar. Ahora, no te gustó mi personaje y mi juego, listo, no pasa nada. Mis maneras y mis modos... solamente el que dice ‘basta’ es Gran Hermano”, agregó intentando explicar su conducta dentro del reality.

Por su parte, Romina le explicó: "No me gustó para nada y tengo derecho a decírtelo". "Un montón de gente que salió, se sentó y dijo ‘sí, la verdad una cagad, la re pifié, estuve mal, pido disculpas’. Honestamente, a mí me hubiese gustado que vos hagas lo mismo“, agregó. “Yo ya pedí disculpas, pasa que vos no ves los programa donde las pido”, atinó a responder Furia.

Pero Romina le recordó cuál fue su actitud en torno a una de sus frases más criticadas: “Lo del HIV no fue una disculpas”. “Disculpame, pero sí lo fue. Me parece que te estás tomando todo muy personal", minimizó la exparticipante.