El comentario que desató el enojo de Furia de Gran Hermano durante una entrevista: "¿Quién sos?"

“Dijiste varias veces ‘mogólico’ para insultar, me molestó lo del HIV y que quieras sacar a la gente del closet en contra de su voluntad”, disparó Romina Scalora, comentario que molestó a Juliana y que no puedo disimular. ”Lo hiciste con Mauro, lo hiciste con el Chino y mirando a una cámara así que sabías bien lo que estabas haciendo”, agregó la periodista.

Furia en Bendita TV

Entonces la doble de riesgo arremetió: "¿Y vos qué sos? ¿Defensora de pobres? No entiendo. ¿No entendés que es un reality show y que somos personajes? Demasiado que estoy acá sentada y tenés la posibilidad de hablar conmigo, cuando uno mira una serie no tiene la posibilidad de preguntarle nada al personaje, era un juego lo tenés que entender”.

"¿No te gustó mi personaje? Te lo recontra acepto. Que disparé 16 veces a gente y pude sacar a los jugadores gracias a que la gente me apoyó, la verdad es que lo tenés que aceptar. Ahora, no te gustó mi personaje y mi juego, listo, no pasa nada. Mis maneras y mis modos... solamente el que dice ‘basta’ es Gran Hermano”, agregó intentando explicar su conducta dentro del reality.

Por su parte, Romina le explicó: "No me gustó para nada y tengo derecho a decírtelo". "Un montón de gente que salió, se sentó y dijo ‘sí, la verdad una cagad, la re pifié, estuve mal, pido disculpas’. Honestamente, a mí me hubiese gustado que vos hagas lo mismo“, agregó. “Yo ya pedí disculpas, pasa que vos no ves los programa donde las pido”, atinó a responder Furia.

Pero Romina le recordó cuál fue su actitud en torno a una de sus frases más criticadas: “Lo del HIV no fue una disculpas”. “Disculpame, pero sí lo fue. Me parece que te estás tomando todo muy personal", minimizó la exparticipante.

Embed FUERTE CRUCE ENTRE ROMI SCALORA Y FURIA



ROMI: "Dijiste varias veces mogolico para insultar, me molestó lo de HIV y que quieras sacar a gente del closet"



FURIA: "Sos defensora de pobres? no entiendo. Demasiado que estoy acá sentada y tenés la posibilidad de hablar conmigo" pic.twitter.com/LXzZPqQh6q — TRONK (@TronkOficial) June 28, 2024

Gran Hermano 2023: la insólita justificación de Telefe para el reingreso de Furia

Juliana "Furia" Scaglione volverá a la casa tan solo una semana después de abandonarla por decisión de la gente y se desató un nuevo escándalo en redes sociales contra Telefe.

A través de sus historias de Instagram, el conductor Santiago del Moro fue quien se encargó de confirmar la noticia, siendo él el centro de las críticas contra Telefe. En el posteo en cuestión, agregó una encuesta y preguntó: "Boda Furicha, ¿les gustaría?", haciendo referencia al interés romántico de Juliana por Lisandro Navarro.

Con seis horas publicada, los seguidores de Del Moro estuvieron más a favor del "Sí", ya que esta opción acumuló el 52% de los votos. De esta manera, Furia volverá a Gran Hermano 2023 ocho días después de haber sido eliminada y esto llenó de bronca a los fanáticos, ya que se confirmó el favoritismo del canal por la exparticipante.