Furia confirmó que recibía información de Gran Hermano: "En el confesionario me decían..."

Durante un mano a mano con el programa Cortá por Lozano, Furia fue consultada por sus excesos y no se lamentó por ninguno de ellos. " A Mauro no le tengo que pedir perdón por nada . A Manzana tampoco, sabe que es show. Entramos a un reality show, ¿qué esperaban? ", comenzó por expresar para sorpresa de todos.

Luego, quiso desligarse de las acusaciones hacia ella con palabras vacías sobre sus excompañeros: "Muchos dijeron cosas que lastimaron, hay mucha gente que debería ser sancionada y no lo fue. No hablo de nombres, eso lo sabe Gran Hermano". De esta manera, realizó incriminaciones sin apuntados específicos y no valió nada para la audiencia.

Para finalizar, Juliana confesó: "Me fui al carajo 2 o 3 veces, pero me llamaban del confesionario y me decían que baje un poco. Hay momentos que, por estar tanto tiempo, te saturas. Exteriorizar de la manera que lo hice para algunos es gracioso y para otros no. Lo que hice se justifica por el show". Así, expuso a Telefe y el público no tardó en llenar de críticas al canal en redes sociales.

