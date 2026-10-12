Murió el actor de Breaking Bad, el hijo de Walter White Se trata de RJ Mitte, quien tenía 34 años. Padecía parálisis cerebral y su principal desempeño artístico fue en la famosa serie estadounidense. Agregar C5N en









RJ Mitte.

El actor estadounidense RJ Mitte, recordado principalmente por su interpretación de Walter White Jr. en Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas y su fallecimiento conmocionó a los fanáticos de la serie estadounidense. Las autoridades intentan establecer el motivo del deceso, que fue confirmado por sus representantes.

Según consignó el medio estadounidense TMZ, los investigadores sospechan que el artista se suicidó, aunque aclararon que todavía intentan confirmar las circunstancias del fallecimiento. El actor padecía parálisis cerebral y requirió de terapia física y entrenamiento durante su infancia.

Mitte actuó en 56 capítulos de Breaking Bad, poniéndose en la piel del hijo del personaje interpretado por Bryan Cranston. Su desempeño en el ciclo lo posicionó como una figura ampliamente identificada por la audiencia mundial y aportó un valioso avance para la integración de artistas con capacidades diferentes en la pantalla. El joven interpretó un personaje de gran sensibilidad, cuya realidad se vio alterada por la destrucción de su núcleo familiar y los oscuros pasos de su padre.

RJ Mitte interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad. El personaje de Walter White Jr. también padece parálisis cerebral, aunque el cuadro era más marcado en la serie, motivo por el cual Mitte debió entrenar el uso de muletas y adaptar su motricidad. Su inclusión en el elenco principal se trató del gran salto de su carrera, tras haber acumulado experiencia con apariciones secundarias en producciones como Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

En tal sentido, también formó parte de otras ficciones recordadas, como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!). Con respecto a su vida íntima, el artista se encontraba casado con la especialista en recursos humanos Kennedy Suarez, a quien le había pedido comprometerse en 2025 luego de que compartieran varios años en pareja.

Asimismo, se desempeñó como embajador de las entidades United Cerebral Palsy (Unidos por la Parálisis Cerebral) y Shriners Children's. Su representante Sean Reilly destacó en diálogo con la BBC que el actor impulsó la creación de The Mitte Foundation con el fin de acompañar proyectos filantrópicos y sociales "para desafiar los estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".